https://ria.ru/20250113/khamas-1993500999.html

В Израиле призвали Нетаньяху не соглашаться на сделку с ХАМАС

В Израиле призвали Нетаньяху не соглашаться на сделку с ХАМАС - РИА Новости, 13.01.2025

В Израиле призвали Нетаньяху не соглашаться на сделку с ХАМАС

Десять израильских депутатов от правящей коалиции призвали премьера Биньямина Нетаньяху не соглашаться на предложенный вариант сделки с палестинским движением... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T16:34:00+03:00

2025-01-13T16:34:00+03:00

2025-01-13T16:34:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 янв - РИА Новости. Десять израильских депутатов от правящей коалиции призвали премьера Биньямина Нетаньяху не соглашаться на предложенный вариант сделки с палестинским движением ХАМАС по урегулированию в секторе Газа и освобождению заложников, соответствующее письмо было опубликовано гостелерадиокомпанией Kan. Депутаты, среди которых есть члены правящей партии "Ликуд", "прочертили" перед премьером три "красные линии", пресечение которых недопустимо в целях сохранения безопасности Израиля в рамках любого соглашения с ХАМАС. Депутаты, в частности, высказались за сохранение присутствия израильских военных на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, а также в коридоре "Нецарим", который разделяет палестинский анклав на северную и южную части. По мнению депутатов, необходимо добиться единовременного освобождения всех без исключения заложников, а не поэтапного в рамках частичной сделки. Третьим пунктом является требование не позволить "противнику" вернуться на север палестинского анклава. В Дохе в настоящее время проходит раунд переговоров через посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Речь идет о поэтапной сделке и освобождении палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников в Газе. Портал Walla со ссылкой на источники сообщил, что Израиль и посредники достигли согласия по поводу предложенного проекта соглашения и ожидают ответа со стороны ХАМАС. Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.

https://ria.ru/20250112/spetsposlannik-1993302637.html

https://ria.ru/20250110/khamas-1993093606.html

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в мире, израиль, египет, доха, биньямин нетаньяху, хамас, ликуд, раф