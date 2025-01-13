Брат убитого ранее главы ХАМАС возглавил движение, сообщили СМИ
WSJ: ХАМАС в Газе возглавил младший брат убитого главы политбюро Яхьи Синвара
© РИА Новости / Назар Альян | Перейти в медиабанкРазрушенный в результате авиаударов израильских ВВС дом одного из военачальников движения "ХАМАС"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС в секторе Газа возглавил младший брат убитого ранее израильской армией главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара - Мухаммед, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на арабские источники.
«
"Теперь во главе признанной США террористической группировки стоит другой Синвар, младший брат Яхьи - Мухаммед, и он работает над восстановлением боевого крыла движения", - пишет издание.
Отмечается, что после того, как израильские солдаты ранее ликвидировали Синвара-старшего, должностные лица движения, базирующиеся в Дохе, решили сформировать коллективный руководящий совет вместо того, чтобы назначать нового лидера. Однако члены ХАМАС в секторе Газа не согласились на это и теперь действуют автономно под руководством молодого Синвара.
По словам арабских чиновников, Мухаммед Синвар в основном действовал за кулисами, за что получил прозвище "Тень".
В октябре 2024 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ. Спустя почти сутки ХАМАС признал гибель главы политбюро движения.
Байден чуть не присвоил США убийство лидера ХАМАС
18 октября 2024, 13:13