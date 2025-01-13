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Брат убитого ранее главы ХАМАС возглавил движение, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
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11:17 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/khamas-1993434321.html
Брат убитого ранее главы ХАМАС возглавил движение, сообщили СМИ
Брат убитого ранее главы ХАМАС возглавил движение, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
Брат убитого ранее главы ХАМАС возглавил движение, сообщили СМИ
Палестинское движение ХАМАС в секторе Газа возглавил младший брат убитого ранее израильской армией главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара - Мухаммед, пишет издание... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:17:00+03:00
2025-01-13T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС в секторе Газа возглавил младший брат убитого ранее израильской армией главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара - Мухаммед, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на арабские источники. "Теперь во главе признанной США террористической группировки стоит другой Синвар, младший брат Яхьи - Мухаммед, и он работает над восстановлением боевого крыла движения", - пишет издание. Отмечается, что после того, как израильские солдаты ранее ликвидировали Синвара-старшего, должностные лица движения, базирующиеся в Дохе, решили сформировать коллективный руководящий совет вместо того, чтобы назначать нового лидера. Однако члены ХАМАС в секторе Газа не согласились на это и теперь действуют автономно под руководством молодого Синвара. По словам арабских чиновников, Мухаммед Синвар в основном действовал за кулисами, за что получил прозвище "Тень". В октябре 2024 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ. Спустя почти сутки ХАМАС признал гибель главы политбюро движения.
https://ria.ru/20250110/khamas-1993093606.html
https://ria.ru/20241018/bajden-1978713739.html
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в мире, сша, израиль, доха, яхья синвар, джо байден, камала харрис, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Доха, Яхья Синвар, Джо Байден, Камала Харрис, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Брат убитого ранее главы ХАМАС возглавил движение, сообщили СМИ

WSJ: ХАМАС в Газе возглавил младший брат убитого главы политбюро Яхьи Синвара

© РИА Новости / Назар Альян | Перейти в медиабанкРазрушенный в результате авиаударов израильских ВВС дом одного из военачальников движения "ХАМАС"
Разрушенный в результате авиаударов израильских ВВС дом одного из военачальников движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Назар Альян
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС в секторе Газа возглавил младший брат убитого ранее израильской армией главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара - Мухаммед, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на арабские источники.
«
"Теперь во главе признанной США террористической группировки стоит другой Синвар, младший брат Яхьи - Мухаммед, и он работает над восстановлением боевого крыла движения", - пишет издание.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Министр обороны Израиля поручил военным создать план уничтожения ХАМАС
10 января, 12:25
Отмечается, что после того, как израильские солдаты ранее ликвидировали Синвара-старшего, должностные лица движения, базирующиеся в Дохе, решили сформировать коллективный руководящий совет вместо того, чтобы назначать нового лидера. Однако члены ХАМАС в секторе Газа не согласились на это и теперь действуют автономно под руководством молодого Синвара.
По словам арабских чиновников, Мухаммед Синвар в основном действовал за кулисами, за что получил прозвище "Тень".
В октябре 2024 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ. Спустя почти сутки ХАМАС признал гибель главы политбюро движения.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Байден чуть не присвоил США убийство лидера ХАМАС
18 октября 2024, 13:13
 
В миреСШАИзраильДохаЯхья СинварДжо БайденКамала ХаррисХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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