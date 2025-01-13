https://ria.ru/20250113/khamas-1993434321.html

Брат убитого ранее главы ХАМАС возглавил движение, сообщили СМИ

Брат убитого ранее главы ХАМАС возглавил движение, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2025

Брат убитого ранее главы ХАМАС возглавил движение, сообщили СМИ

Палестинское движение ХАМАС в секторе Газа возглавил младший брат убитого ранее израильской армией главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара - Мухаммед, пишет издание... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T11:17:00+03:00

2025-01-13T11:17:00+03:00

2025-01-13T11:17:00+03:00

в мире

сша

израиль

доха

яхья синвар

джо байден

камала харрис

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15846/70/158467029_0:174:3268:2012_1920x0_80_0_0_90ee435ae90f90494f2de73432ec66fb.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС в секторе Газа возглавил младший брат убитого ранее израильской армией главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара - Мухаммед, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на арабские источники. "Теперь во главе признанной США террористической группировки стоит другой Синвар, младший брат Яхьи - Мухаммед, и он работает над восстановлением боевого крыла движения", - пишет издание. Отмечается, что после того, как израильские солдаты ранее ликвидировали Синвара-старшего, должностные лица движения, базирующиеся в Дохе, решили сформировать коллективный руководящий совет вместо того, чтобы назначать нового лидера. Однако члены ХАМАС в секторе Газа не согласились на это и теперь действуют автономно под руководством молодого Синвара. По словам арабских чиновников, Мухаммед Синвар в основном действовал за кулисами, за что получил прозвище "Тень". В октябре 2024 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ. Спустя почти сутки ХАМАС признал гибель главы политбюро движения.

https://ria.ru/20250110/khamas-1993093606.html

https://ria.ru/20241018/bajden-1978713739.html

сша

израиль

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, доха, яхья синвар, джо байден, камала харрис, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году