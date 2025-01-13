https://ria.ru/20250113/kellog-1993406247.html

"Поедет в Москву". На Западе раскрыли шаг по решению конфликта на Украине

"Поедет в Москву". На Западе раскрыли шаг по решению конфликта на Украине - РИА Новости, 13.01.2025

"Поедет в Москву". На Западе раскрыли шаг по решению конфликта на Украине

После отмены визита на Украину будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог должен поехать в Москву, считает британский военный аналитик Александр Меркурис в РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T05:45:00+03:00

2025-01-13T05:45:00+03:00

2025-01-13T05:45:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. После отмены визита на Украину будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог должен поехать в Москву, считает британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Келлог отправится в Москву, он сейчас в безвыходном положении", — заявил аналитик.По его словам, у Келлога нет заявленных ранее ста дней для попытки урегулировать конфликт на Украине, потому что эту инициативу ему необходимо было предложить еще несколько лет назад."В 2022-2023 годах в этом, возможно, был бы какой-то смысл. Проблема в том, что администрация Байдена пренебрегала всеми дипломатическими контактами (с Россией. — Прим. ред.)", — отметил он.Седьмого января, Келлог внезапно отложил запланированный визит в Киев до момента после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.В четверг будущий спецпосланник заявил, что Трамп в скором времени сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с Владимиром Путиным и Зеленским. При этом Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказ от взаимодействия с российским коллегой в решении этого вопроса.

https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993403288.html

https://ria.ru/20250112/zapad-1993386578.html

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в мире, украина, сша, москва, кит келлог, дональд трамп, джо байден