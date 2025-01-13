Рейтинг@Mail.ru
"Поедет в Москву". На Западе раскрыли шаг по решению конфликта на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:45 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/kellog-1993406247.html
"Поедет в Москву". На Западе раскрыли шаг по решению конфликта на Украине
"Поедет в Москву". На Западе раскрыли шаг по решению конфликта на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
"Поедет в Москву". На Западе раскрыли шаг по решению конфликта на Украине
После отмены визита на Украину будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог должен поехать в Москву, считает британский военный аналитик Александр Меркурис в РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T05:45:00+03:00
2025-01-13T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
москва
кит келлог
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049204_0:0:2476:1393_1920x0_80_0_0_9d416bdf5d0b193137b276e94dd30f7f.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. После отмены визита на Украину будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог должен поехать в Москву, считает британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Келлог отправится в Москву, он сейчас в безвыходном положении", — заявил аналитик.По его словам, у Келлога нет заявленных ранее ста дней для попытки урегулировать конфликт на Украине, потому что эту инициативу ему необходимо было предложить еще несколько лет назад."В 2022-2023 годах в этом, возможно, был бы какой-то смысл. Проблема в том, что администрация Байдена пренебрегала всеми дипломатическими контактами (с Россией. — Прим. ред.)", — отметил он.Седьмого января, Келлог внезапно отложил запланированный визит в Киев до момента после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.В четверг будущий спецпосланник заявил, что Трамп в скором времени сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с Владимиром Путиным и Зеленским. При этом Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказ от взаимодействия с российским коллегой в решении этого вопроса.
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993403288.html
https://ria.ru/20250112/zapad-1993386578.html
украина
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049204_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_4a1b80957d7fb1e97bb0179f436cf333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, москва, кит келлог, дональд трамп, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Москва, Кит Келлог, Дональд Трамп, Джо Байден
"Поедет в Москву". На Западе раскрыли шаг по решению конфликта на Украине

Меркурис: Келлог должен поехать в Москву после отмены визита в Киев

© РИА Новости / Максим БлиновВид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. После отмены визита на Украину будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог должен поехать в Москву, считает британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Келлог отправится в Москву, он сейчас в безвыходном положении", — заявил аналитик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В США Зеленскому указали на его место после дерзких слов о Путине
04:38
По его словам, у Келлога нет заявленных ранее ста дней для попытки урегулировать конфликт на Украине, потому что эту инициативу ему необходимо было предложить еще несколько лет назад.
"В 2022-2023 годах в этом, возможно, был бы какой-то смысл. Проблема в том, что администрация Байдена пренебрегала всеми дипломатическими контактами (с Россией. — Прим. ред.)", — отметил он.
Седьмого января, Келлог внезапно отложил запланированный визит в Киев до момента после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.
В четверг будущий спецпосланник заявил, что Трамп в скором времени сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с Владимиром Путиным и Зеленским. При этом Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказ от взаимодействия с российским коллегой в решении этого вопроса.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
На Западе заявили об "опасном существе", угрожающем Украине
Вчера, 22:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМоскваКит КеллогДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала