https://ria.ru/20250113/kanatohodets-1993397840.html

Канатоходец из Эстонии прогулялся между небоскребами в Дубае

Канатоходец из Эстонии прогулялся между небоскребами в Дубае - РИА Новости, 13.01.2025

Канатоходец из Эстонии прогулялся между небоскребами в Дубае

Канатоходец из Эстонии Яан Роозе прогулялся между небоскребами Emirates Towers в Дубае на высоте 224 метра, передает информационное агентство WAM. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T01:31:00+03:00

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ДУБАЙ, 13 янв - РИА Новости. Канатоходец из Эстонии Яан Роозе прогулялся между небоскребами Emirates Towers в Дубае на высоте 224 метра, передает информационное агентство WAM. Длина натянутого каната, по которому Роозе прогулялся со страховкой, составила около 100 метров. В выложенном на странице канатоходца в соцсетях видео видно, как он также лежит на натянутом канате и раскачивается на нем вверх ногами. Это событие было приурочено к третьему "Саммиту миллиарда фолловеров", для участия в котором в Дубай были приглашены более 15 тысяч создателей цифрового контента из разных стран. Саммит проходит в Дубае с 11 по 13 января. Спортсмен Red Bull 33-летний Яан Роозе стал обладателем различных рекордов и достижений, в частности, ранее он стал первым, кто перебрался из Азии в Европу, пройдя по натянутому канату через Босфорский пролив в Стамбуле.

https://ria.ru/20241120/dubay-1984907805.html

https://ria.ru/20240915/akrobat-1972852576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дубай, эстония, азия