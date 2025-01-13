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Канатоходец из Эстонии прогулялся между небоскребами в Дубае - РИА Новости, 13.01.2025
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01:31 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/kanatohodets-1993397840.html
Канатоходец из Эстонии прогулялся между небоскребами в Дубае
Канатоходец из Эстонии прогулялся между небоскребами в Дубае - РИА Новости, 13.01.2025
Канатоходец из Эстонии прогулялся между небоскребами в Дубае
Канатоходец из Эстонии Яан Роозе прогулялся между небоскребами Emirates Towers в Дубае на высоте 224 метра, передает информационное агентство WAM. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T01:31:00+03:00
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ДУБАЙ, 13 янв - РИА Новости. Канатоходец из Эстонии Яан Роозе прогулялся между небоскребами Emirates Towers в Дубае на высоте 224 метра, передает информационное агентство WAM. Длина натянутого каната, по которому Роозе прогулялся со страховкой, составила около 100 метров. В выложенном на странице канатоходца в соцсетях видео видно, как он также лежит на натянутом канате и раскачивается на нем вверх ногами. Это событие было приурочено к третьему "Саммиту миллиарда фолловеров", для участия в котором в Дубай были приглашены более 15 тысяч создателей цифрового контента из разных стран. Саммит проходит в Дубае с 11 по 13 января. Спортсмен Red Bull 33-летний Яан Роозе стал обладателем различных рекордов и достижений, в частности, ранее он стал первым, кто перебрался из Азии в Европу, пройдя по натянутому канату через Босфорский пролив в Стамбуле.
https://ria.ru/20241120/dubay-1984907805.html
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в мире, дубай, эстония, азия
В мире, Дубай, Эстония, Азия
Канатоходец из Эстонии прогулялся между небоскребами в Дубае

Канатоходец из Эстонии прогулялся между небоскребами в Дубае на высоте 224 метра

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ДУБАЙ, 13 янв - РИА Новости. Канатоходец из Эстонии Яан Роозе прогулялся между небоскребами Emirates Towers в Дубае на высоте 224 метра, передает информационное агентство WAM.
Длина натянутого каната, по которому Роозе прогулялся со страховкой, составила около 100 метров. В выложенном на странице канатоходца в соцсетях видео видно, как он также лежит на натянутом канате и раскачивается на нем вверх ногами.
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Это событие было приурочено к третьему "Саммиту миллиарда фолловеров", для участия в котором в Дубай были приглашены более 15 тысяч создателей цифрового контента из разных стран. Саммит проходит в Дубае с 11 по 13 января.
Спортсмен Red Bull 33-летний Яан Роозе стал обладателем различных рекордов и достижений, в частности, ранее он стал первым, кто перебрался из Азии в Европу, пройдя по натянутому канату через Босфорский пролив в Стамбуле.
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