https://ria.ru/20250113/kanatohodets-1993397840.html
Канатоходец из Эстонии прогулялся между небоскребами в Дубае
Канатоходец из Эстонии прогулялся между небоскребами в Дубае - РИА Новости, 13.01.2025
Канатоходец из Эстонии прогулялся между небоскребами в Дубае
Канатоходец из Эстонии Яан Роозе прогулялся между небоскребами Emirates Towers в Дубае на высоте 224 метра, передает информационное агентство WAM. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T01:31:00+03:00
2025-01-13T01:31:00+03:00
2025-01-13T01:31:00+03:00
в мире
дубай
эстония
азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40810/02/408100235_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_5e46bb4f9e59199232f9c4e4377ac52b.jpg
ДУБАЙ, 13 янв - РИА Новости. Канатоходец из Эстонии Яан Роозе прогулялся между небоскребами Emirates Towers в Дубае на высоте 224 метра, передает информационное агентство WAM. Длина натянутого каната, по которому Роозе прогулялся со страховкой, составила около 100 метров. В выложенном на странице канатоходца в соцсетях видео видно, как он также лежит на натянутом канате и раскачивается на нем вверх ногами. Это событие было приурочено к третьему "Саммиту миллиарда фолловеров", для участия в котором в Дубай были приглашены более 15 тысяч создателей цифрового контента из разных стран. Саммит проходит в Дубае с 11 по 13 января. Спортсмен Red Bull 33-летний Яан Роозе стал обладателем различных рекордов и достижений, в частности, ранее он стал первым, кто перебрался из Азии в Европу, пройдя по натянутому канату через Босфорский пролив в Стамбуле.
https://ria.ru/20241120/dubay-1984907805.html
https://ria.ru/20240915/akrobat-1972852576.html
дубай
эстония
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40810/02/408100235_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_69645fb56f056385ddbbb1ab7fd42447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, эстония, азия
В мире, Дубай, Эстония, Азия
Канатоходец из Эстонии прогулялся между небоскребами в Дубае
Канатоходец из Эстонии прогулялся между небоскребами в Дубае на высоте 224 метра