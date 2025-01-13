https://ria.ru/20250113/kanada-1993409561.html

Канада окажет помощь США в тушении пожаров в Калифорнии

Канада окажет помощь США в тушении пожаров в Калифорнии - РИА Новости, 13.01.2025

Канада окажет помощь США в тушении пожаров в Калифорнии

Канада по просьбе США направит 60 пожарных для помощи в тушении пожаров в Калифорнии, заявил министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Канады... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T07:36:00+03:00

2025-01-13T07:36:00+03:00

2025-01-13T08:06:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Канада по просьбе США направит 60 пожарных для помощи в тушении пожаров в Калифорнии, заявил министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Харджит Саджан. По его словам, "американские друзья" обратились за помощью в тушении лесных пожаров. "Шестьдесят пожарных из (провинций - ред.) Альберта и Британская Колумбия будут отправлены уже завтра (в понедельник - ред.), мы работаем над определением и подготовкой дополнительных ресурсов для отправки в ближайшие дни", - написал Саджан в соцсети Х. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Погибли 24 человека, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

https://ria.ru/20250113/pozhary-1993404161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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