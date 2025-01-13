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Канада окажет помощь США в тушении пожаров в Калифорнии - РИА Новости, 13.01.2025
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07:36 13.01.2025 (обновлено: 08:06 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/kanada-1993409561.html
Канада окажет помощь США в тушении пожаров в Калифорнии
Канада окажет помощь США в тушении пожаров в Калифорнии - РИА Новости, 13.01.2025
Канада окажет помощь США в тушении пожаров в Калифорнии
Канада по просьбе США направит 60 пожарных для помощи в тушении пожаров в Калифорнии, заявил министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Канады... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T07:36:00+03:00
2025-01-13T08:06:00+03:00
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лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Канада по просьбе США направит 60 пожарных для помощи в тушении пожаров в Калифорнии, заявил министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Харджит Саджан. По его словам, "американские друзья" обратились за помощью в тушении лесных пожаров. "Шестьдесят пожарных из (провинций - ред.) Альберта и Британская Колумбия будут отправлены уже завтра (в понедельник - ред.), мы работаем над определением и подготовкой дополнительных ресурсов для отправки в ближайшие дни", - написал Саджан в соцсети Х. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Погибли 24 человека, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
https://ria.ru/20250113/pozhary-1993404161.html
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в мире, канада, сша, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Канада, США, Калифорния, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Канада окажет помощь США в тушении пожаров в Калифорнии

Канада направит 60 пожарных для помощи в тушении пожаров в Калифорнии

© AP Photo / Chris PizzelloПожар в Алтадине, Калифорния
Пожар в Алтадине, Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Пожар в Алтадине, Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Канада по просьбе США направит 60 пожарных для помощи в тушении пожаров в Калифорнии, заявил министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Харджит Саджан.
По его словам, "американские друзья" обратились за помощью в тушении лесных пожаров.
Сгоревшие автомобили и здания в Алтадине, Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 24
04:58
"Шестьдесят пожарных из (провинций - ред.) Альберта и Британская Колумбия будут отправлены уже завтра (в понедельник - ред.), мы работаем над определением и подготовкой дополнительных ресурсов для отправки в ближайшие дни", - написал Саджан в соцсети Х.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Погибли 24 человека, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
Тушение пожара в Голливуде - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
"Три миллиона". В США сделали мрачное заявление после пожаров в Калифорнии
02:37
 
В миреКанадаСШАКалифорнияЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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