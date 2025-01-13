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ФБР расследует столкновение пожарного самолета с беспилотником в Калифорнии - РИА Новости, 13.01.2025
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11:46 13.01.2025 (обновлено: 11:55 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/kaliforniya-1993439192.html
ФБР расследует столкновение пожарного самолета с беспилотником в Калифорнии
ФБР расследует столкновение пожарного самолета с беспилотником в Калифорнии - РИА Новости, 13.01.2025
ФБР расследует столкновение пожарного самолета с беспилотником в Калифорнии
ФБР расследует столкновение пожарного самолета с беспилотником при тушении пожаров в Калифорнии и разыскивает владельца БПЛА, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:46:00+03:00
2025-01-13T11:55:00+03:00
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лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ФБР расследует столкновение пожарного самолета с беспилотником при тушении пожаров в Калифорнии и разыскивает владельца БПЛА, сообщает телеканал CBS News. Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что инцидент произошел в четверг, 9 января. При этом отмечалось, что самолет смог приземлиться. В ведомстве пригрозили наказанием за запуск дронов в районе бушующих в Калифорнии пожаров. Американское издание War Zone, в свою очередь, сообщало со ссылкой на пожарных, что в результате столкновения самолет Canadair CL-415 Super Scooper, которых у калифорнийских пожарных всего два, был выведен из строя. "(ФБР - ред.) ведет расследование, чтобы найти оператора частного дрона, который столкнулся в четверг с самолетом, сражавшимся с огнем в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении со ссылкой на агентство. Отмечается, что власти просят всех, кто располагает информацией об операторе или группе операторов дрона, связаться с отделением ФБР в Лос-Анджелесе или сообщить об этом по специальной линии. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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в мире, калифорния, лос-анджелес, фбр, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, ФБР, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
ФБР расследует столкновение пожарного самолета с беспилотником в Калифорнии

CBS News: ФБР ищет БПЛА, столкнувшийся с пожарным самолетом в Калифорнии

© Фото : FBI Los Angeles Пожарный самолет Canadair CL-415 Super Scooper, поврежденный в результате столкновения с беспилотником
Пожарный самолет Canadair CL-415 Super Scooper, поврежденный в результате столкновения с беспилотником - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : FBI Los Angeles
Пожарный самолет Canadair CL-415 Super Scooper, поврежденный в результате столкновения с беспилотником
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ФБР расследует столкновение пожарного самолета с беспилотником при тушении пожаров в Калифорнии и разыскивает владельца БПЛА, сообщает телеканал CBS News.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что инцидент произошел в четверг, 9 января. При этом отмечалось, что самолет смог приземлиться. В ведомстве пригрозили наказанием за запуск дронов в районе бушующих в Калифорнии пожаров. Американское издание War Zone, в свою очередь, сообщало со ссылкой на пожарных, что в результате столкновения самолет Canadair CL-415 Super Scooper, которых у калифорнийских пожарных всего два, был выведен из строя.
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"(ФБР - ред.) ведет расследование, чтобы найти оператора частного дрона, который столкнулся в четверг с самолетом, сражавшимся с огнем в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении со ссылкой на агентство.
Отмечается, что власти просят всех, кто располагает информацией об операторе или группе операторов дрона, связаться с отделением ФБР в Лос-Анджелесе или сообщить об этом по специальной линии.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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В миреКалифорнияЛос-АнджелесФБРЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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