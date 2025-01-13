https://ria.ru/20250113/kaliforniya-1993439192.html

ФБР расследует столкновение пожарного самолета с беспилотником в Калифорнии

ФБР расследует столкновение пожарного самолета с беспилотником в Калифорнии - РИА Новости, 13.01.2025

ФБР расследует столкновение пожарного самолета с беспилотником в Калифорнии

ФБР расследует столкновение пожарного самолета с беспилотником при тушении пожаров в Калифорнии и разыскивает владельца БПЛА, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T11:46:00+03:00

2025-01-13T11:46:00+03:00

2025-01-13T11:55:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ФБР расследует столкновение пожарного самолета с беспилотником при тушении пожаров в Калифорнии и разыскивает владельца БПЛА, сообщает телеканал CBS News. Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что инцидент произошел в четверг, 9 января. При этом отмечалось, что самолет смог приземлиться. В ведомстве пригрозили наказанием за запуск дронов в районе бушующих в Калифорнии пожаров. Американское издание War Zone, в свою очередь, сообщало со ссылкой на пожарных, что в результате столкновения самолет Canadair CL-415 Super Scooper, которых у калифорнийских пожарных всего два, был выведен из строя. "(ФБР - ред.) ведет расследование, чтобы найти оператора частного дрона, который столкнулся в четверг с самолетом, сражавшимся с огнем в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении со ссылкой на агентство. Отмечается, что власти просят всех, кто располагает информацией об операторе или группе операторов дрона, связаться с отделением ФБР в Лос-Анджелесе или сообщить об этом по специальной линии. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

https://ria.ru/20250113/pozhary_ssha-1993399570.html

https://ria.ru/20250112/pozhary-1993324087.html

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