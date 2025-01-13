ФБР расследует столкновение пожарного самолета с беспилотником в Калифорнии
CBS News: ФБР ищет БПЛА, столкнувшийся с пожарным самолетом в Калифорнии
© Фото : FBI Los Angeles Пожарный самолет Canadair CL-415 Super Scooper, поврежденный в результате столкновения с беспилотником
© Фото : FBI Los Angeles
Пожарный самолет Canadair CL-415 Super Scooper, поврежденный в результате столкновения с беспилотником
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ФБР расследует столкновение пожарного самолета с беспилотником при тушении пожаров в Калифорнии и разыскивает владельца БПЛА, сообщает телеканал CBS News.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что инцидент произошел в четверг, 9 января. При этом отмечалось, что самолет смог приземлиться. В ведомстве пригрозили наказанием за запуск дронов в районе бушующих в Калифорнии пожаров. Американское издание War Zone, в свою очередь, сообщало со ссылкой на пожарных, что в результате столкновения самолет Canadair CL-415 Super Scooper, которых у калифорнийских пожарных всего два, был выведен из строя.
"(ФБР - ред.) ведет расследование, чтобы найти оператора частного дрона, который столкнулся в четверг с самолетом, сражавшимся с огнем в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении со ссылкой на агентство.
Отмечается, что власти просят всех, кто располагает информацией об операторе или группе операторов дрона, связаться с отделением ФБР в Лос-Анджелесе или сообщить об этом по специальной линии.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.