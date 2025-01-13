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Мэр Тбилиси жестко отреагировал на заявление Кулебы - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 13.01.2025 (обновлено: 23:23 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/kaladze-1993489142.html
Мэр Тбилиси жестко отреагировал на заявление Кулебы
Мэр Тбилиси жестко отреагировал на заявление Кулебы - РИА Новости, 13.01.2025
Мэр Тбилиси жестко отреагировал на заявление Кулебы
Мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил заявление экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что тот отговорил сына от службы в ВСУ. Его слова приводит телеканал... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:02:00+03:00
2025-01-13T23:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
тбилиси
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
каха каладзе (мэр тбилиси)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил заявление экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что тот отговорил сына от службы в ВСУ. Его слова приводит телеканал 1TV."Конечно же, очень тяжело слышать, как бывший высокопоставленный чиновник заставил передумать своего сына идти добровольцем, когда других людей прямо задерживали и посылали на фронт", — сказал он.Накануне Кулеба заявил, что его сын ходит на военные курсы и он едва уговорил его продолжить обучение в университете. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе 2024-го сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре того же года украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.На Украине с 24 февраля 2022-го введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20250113/dubinskiy-1993437609.html
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в мире, украина, тбилиси, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, каха каладзе (мэр тбилиси)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тбилиси, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
Мэр Тбилиси жестко отреагировал на заявление Кулебы

Мэр Тбилиси Каладзе обвинил Кулебу в лицемерии из-за слов о сыне и ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКаха Каладзе
Каха Каладзе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Каха Каладзе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил заявление экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что тот отговорил сына от службы в ВСУ. Его слова приводит телеканал 1TV.

"Конечно же, очень тяжело слышать, как бывший высокопоставленный чиновник заставил передумать своего сына идти добровольцем, когда других людей прямо задерживали и посылали на фронт", — сказал он.
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Накануне Кулеба заявил, что его сын ходит на военные курсы и он едва уговорил его продолжить обучение в университете.

Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе 2024-го сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре того же года украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.

На Украине с 24 февраля 2022-го введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТбилисиДмитрий КулебаВооруженные силы УкраиныКаха Каладзе (мэр Тбилиси)
 
 
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