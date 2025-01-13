https://ria.ru/20250113/kaladze-1993489142.html

Мэр Тбилиси жестко отреагировал на заявление Кулебы

Мэр Тбилиси жестко отреагировал на заявление Кулебы - РИА Новости, 13.01.2025

Мэр Тбилиси жестко отреагировал на заявление Кулебы

Мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил заявление экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что тот отговорил сына от службы в ВСУ. Его слова приводит телеканал... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T16:02:00+03:00

2025-01-13T16:02:00+03:00

2025-01-13T23:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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тбилиси

дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

каха каладзе (мэр тбилиси)

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил заявление экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что тот отговорил сына от службы в ВСУ. Его слова приводит телеканал 1TV."Конечно же, очень тяжело слышать, как бывший высокопоставленный чиновник заставил передумать своего сына идти добровольцем, когда других людей прямо задерживали и посылали на фронт", — сказал он.Накануне Кулеба заявил, что его сын ходит на военные курсы и он едва уговорил его продолжить обучение в университете. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе 2024-го сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре того же года украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.На Украине с 24 февраля 2022-го введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20250113/dubinskiy-1993437609.html

https://ria.ru/20250113/ukraina-1993414200.html

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в мире, украина, тбилиси, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, каха каладзе (мэр тбилиси)