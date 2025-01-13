Мэр Тбилиси жестко отреагировал на заявление Кулебы
Мэр Тбилиси Каладзе обвинил Кулебу в лицемерии из-за слов о сыне и ВСУ
Каха Каладзе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил заявление экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что тот отговорил сына от службы в ВСУ. Его слова приводит телеканал 1TV.
"Конечно же, очень тяжело слышать, как бывший высокопоставленный чиновник заставил передумать своего сына идти добровольцем, когда других людей прямо задерживали и посылали на фронт", — сказал он.
"Конечно же, очень тяжело слышать, как бывший высокопоставленный чиновник заставил передумать своего сына идти добровольцем, когда других людей прямо задерживали и посылали на фронт", — сказал он.
Накануне Кулеба заявил, что его сын ходит на военные курсы и он едва уговорил его продолжить обучение в университете.
Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе 2024-го сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре того же года украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022-го введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе 2024-го сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре того же года украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022-го введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.