https://ria.ru/20250113/kadyrov-1993536064.html
Кадыров пообещал выплаты семьям младенцев с именами национальных героев
Кадыров пообещал выплаты семьям младенцев с именами национальных героев - РИА Новости, 13.01.2025
Кадыров пообещал выплаты семьям младенцев с именами национальных героев
В Чечне семьи 180 младенцев, названных в честь национальных героев, получат по 500 тысяч рублей, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:37:00+03:00
2025-01-13T19:37:00+03:00
2025-01-13T22:52:00+03:00
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:228:2776:1790_1920x0_80_0_0_49b77dfc8e18023a5ef38d17446d09ab.jpg
ГРОЗНЫЙ, 13 янв — РИА Новости. В Чечне семьи 180 младенцев, названных в честь национальных героев, получат по 500 тысяч рублей, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Ранее, в ходе совещания по подведению итогов Года истории, я поручил определить дату для проведения акции. Ее суть в том, что родители появившихся на свет в этот день малышей и назвавшие их в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей. По результатам обсуждений была определена дата — 31 декабря 2024 года", — написал он.По словам Кадырова, в этот день в Чечне родились 222 ребенка, из них 180 — мальчики, которых назвали в честь национальных героев. Наиболее популярными стали имена полководца Байсангура Беноевского, военно-политического и религиозного деятеля, первого имама Кавказа Шейха Мансура и первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Глава региона уточнил, что деньги от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова поступят через министерство здравоохранения Чечни. Родители, выполнившие условия акции, получат выплаты в ближайшее время.Кадыров также поблагодарил тех людей, которые назвали своих детей в честь национальных героев. По его словам, это не только демонстрирует уважение к истории, но и закладывает важный пример для будущих поколений — сохраняя память о предках, народ укрепляет свои корни и передает потомкам ценности, которые всегда были частью его культуры.
https://ria.ru/20250113/vychet-1760979681.html
https://ria.ru/20250110/vyplaty-1732999275.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d89bcecc71259ba0fcd2ae4c86b450a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество
Россия, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров, Общество
Кадыров пообещал выплаты семьям младенцев с именами национальных героев
Кадыров: семьи младенцев с именами национальных героев получат по 500 тыс рублей