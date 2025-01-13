https://ria.ru/20250113/kadyrov-1993536064.html

Кадыров пообещал выплаты семьям младенцев с именами национальных героев

Кадыров пообещал выплаты семьям младенцев с именами национальных героев - РИА Новости, 13.01.2025

Кадыров пообещал выплаты семьям младенцев с именами национальных героев

В Чечне семьи 180 младенцев, названных в честь национальных героев, получат по 500 тысяч рублей, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T19:37:00+03:00

2025-01-13T19:37:00+03:00

2025-01-13T22:52:00+03:00

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рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 13 янв — РИА Новости. В Чечне семьи 180 младенцев, названных в честь национальных героев, получат по 500 тысяч рублей, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Ранее, в ходе совещания по подведению итогов Года истории, я поручил определить дату для проведения акции. Ее суть в том, что родители появившихся на свет в этот день малышей и назвавшие их в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей. По результатам обсуждений была определена дата — 31 декабря 2024 года", — написал он.По словам Кадырова, в этот день в Чечне родились 222 ребенка, из них 180 — мальчики, которых назвали в честь национальных героев. Наиболее популярными стали имена полководца Байсангура Беноевского, военно-политического и религиозного деятеля, первого имама Кавказа Шейха Мансура и первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Глава региона уточнил, что деньги от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова поступят через министерство здравоохранения Чечни. Родители, выполнившие условия акции, получат выплаты в ближайшее время.Кадыров также поблагодарил тех людей, которые назвали своих детей в честь национальных героев. По его словам, это не только демонстрирует уважение к истории, но и закладывает важный пример для будущих поколений — сохраняя память о предках, народ укрепляет свои корни и передает потомкам ценности, которые всегда были частью его культуры.

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россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество