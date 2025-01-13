https://ria.ru/20250113/kadyrov-1993528003.html

Кадыров показал кадры зачистки территории от ВСУ в лесопосадках

Кадыров показал кадры зачистки территории от ВСУ в лесопосадках - РИА Новости, 14.01.2025

Кадыров показал кадры зачистки территории от ВСУ в лесопосадках

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале видео зачистки территории от ВСУ в лесопосадках на белгородском направлении. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-13T18:43:00+03:00

2025-01-13T18:43:00+03:00

2025-01-14T00:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале видео зачистки территории от ВСУ в лесопосадках на белгородском направлении.Кадыров опубликовал видео, на котором военные ведут стрельбу из танка, и сопроводил кадры сообщением. "Белгородское направление. Совместными действиями группы "Бури" легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ и подразделений ВКС МО РФ уничтожаются позиции укронатовских фашистов и их живой силы", - написал Кадыров. Он уточнил, что на кадрах показаны действия танка Т-64 и авиации по укреплениям ВСУ, находящимся в лесопосадках. "Воины обрабатывают квадрат за квадратом, не оставляя врагу ни шанса на спасение. Зачистка территории от вражеского присутствия успешно продолжается. Желаю удачной охоты нашим подразделениям", - добавил глава Чечни. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20250112/vsu-1993315395.html

https://ria.ru/20250113/akhmat-1993476321.html

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Кадры зачистки территории от ВСУ на белгородском направлении Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео зачистки территории от ВСУ в лесопосадках на белгородском направлении. Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором военные ведут стрельбу из танка, и сопроводил кадры сообщением. 2025-01-13T18:43 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, украина, рамзан кадыров, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, т-64