Рейтинг@Mail.ru
Кадыров показал кадры зачистки территории от ВСУ в лесопосадках - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 13.01.2025 (обновлено: 00:15 14.01.2025)
https://ria.ru/20250113/kadyrov-1993528003.html
Кадыров показал кадры зачистки территории от ВСУ в лесопосадках
Кадыров показал кадры зачистки территории от ВСУ в лесопосадках - РИА Новости, 14.01.2025
Кадыров показал кадры зачистки территории от ВСУ в лесопосадках
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале видео зачистки территории от ВСУ в лесопосадках на белгородском направлении. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-13T18:43:00+03:00
2025-01-14T00:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
рамзан кадыров
владимир путин
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993530417_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91674b5b3d42d2928fc8936faf0f19b0.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале видео зачистки территории от ВСУ в лесопосадках на белгородском направлении.Кадыров опубликовал видео, на котором военные ведут стрельбу из танка, и сопроводил кадры сообщением. "Белгородское направление. Совместными действиями группы "Бури" легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ и подразделений ВКС МО РФ уничтожаются позиции укронатовских фашистов и их живой силы", - написал Кадыров. Он уточнил, что на кадрах показаны действия танка Т-64 и авиации по укреплениям ВСУ, находящимся в лесопосадках. "Воины обрабатывают квадрат за квадратом, не оставляя врагу ни шанса на спасение. Зачистка территории от вражеского присутствия успешно продолжается. Желаю удачной охоты нашим подразделениям", - добавил глава Чечни. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20250112/vsu-1993315395.html
https://ria.ru/20250113/akhmat-1993476321.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры зачистки территории от ВСУ на белгородском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео зачистки территории от ВСУ в лесопосадках на белгородском направлении. Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором военные ведут стрельбу из танка, и сопроводил кадры сообщением.
2025-01-13T18:43
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993530417_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_058da08e7fb7f0d0ae53ac0d39d108df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, рамзан кадыров, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, т-64
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Т-64
Кадыров показал кадры зачистки территории от ВСУ в лесопосадках

Кадыров: спецназ "Ахмат" и ВКС РФ проводят зачистку на Белгородском направлении

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале видео зачистки территории от ВСУ в лесопосадках на белгородском направлении.
Кадыров опубликовал видео, на котором военные ведут стрельбу из танка, и сопроводил кадры сообщением.
Командир группы спецназа Ахмат: военные ВСУ не пытались эвакуировать тела сослуживцев - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В "Ахмате" рассказали, чем закончилась атака ВСУ на курский хутор Бердин
12 января, 08:42
«
"Белгородское направление. Совместными действиями группы "Бури" легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ и подразделений ВКС МО РФ уничтожаются позиции укронатовских фашистов и их живой силы", - написал Кадыров.
Он уточнил, что на кадрах показаны действия танка Т-64 и авиации по укреплениям ВСУ, находящимся в лесопосадках.
«
"Воины обрабатывают квадрат за квадратом, не оставляя врагу ни шанса на спасение. Зачистка территории от вражеского присутствия успешно продолжается. Желаю удачной охоты нашим подразделениям", - добавил глава Чечни.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Танкисты об уничтожении десанта и техники ВСУ при попытке прорыва на хутор Бердин - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Танковый экипаж "Ахмата" уничтожил группу десанта ВСУ в Курской области
Вчера, 15:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаРамзан КадыровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииТ-64
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала