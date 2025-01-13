https://ria.ru/20250113/japonija-1993533515.html

В Японии сняли все предупреждения о цунами после землетрясения

В Японии сняли все предупреждения о цунами после землетрясения - РИА Новости, 13.01.2025

В Японии сняли все предупреждения о цунами после землетрясения

Все предупреждении о цунами после землетрясения в Японии сняты, сообщило главное метеорологическое агентство страны. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T19:07:00+03:00

2025-01-13T19:07:00+03:00

2025-01-13T19:07:00+03:00

в мире

япония

тихий океан

хонсю (остров)

землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Все предупреждении о цунами после землетрясения в Японии сняты, сообщило главное метеорологическое агентство страны. Телеканал NHK отмечает, что, несмотря на отмену предупреждений, префектуры Коти и префектура Миядзаки рекомендуют быть осторожными при купании или работе в море, поскольку уровень приливов будет продолжать незначительно меняться в течение некоторого времени. Мощное землетрясение произошло в 21.19 по местному времени (15.19 мск) у юго-восточного побережья японского острова Кюсю. Изначально его магнитуда оценивалась как 6,4, но затем была пересмотрена до 6,9. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под водой. После мощного землетрясения была объявлена угроза цунами. Как заявили в ходе пресс-конференции представители Главного метеорологического агентства Японии, в течение недели возможных повторные подземные толчки силой до 5 баллов. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал в море Хюга-Нада в Тихом океане недалеко от того места, где в августе прошлого года произошло землетрясение магнитудой 7,1. Тогда экспертная группа Главного метеорологического агентства Японии заявила о повышении риска возникновения мощного землетрясения в разломе Нанкай, который проходит по дну Тихого океана от японской префектуры Сидзуока к островам Сикоку и Кюсю. Предупреждение было снято через неделю, но землетрясение в этом районе заставило многих вспомнить о мерах безопасности. Последние несколько лет сейсмологи все чаще высказывают опасения относительного возможного скорого мегаземлетрясения в разломе Нанкай, мощные землетрясения в котором отмечаются раз в примерно 100-150 лет. Последнее крупное землетрясение в этом районе магнитудой 8,1 произошло 21 декабря 1946 года, толчки от него ощущались на обширной территории Японии от северных регионов острова Хонсю до острова Кюсю. При землетрясении, эпицентр которого находился к югу от префектуры Вакаяма, по различным оценкам, погибли не менее 1300 человек, пострадали около 2,6 тысячи человек, а еще 113 человек пропали без вести. Полностью или частично были разрушены около 36 тысяч домов. Мощное землетрясение также вызвало цунами высотой до 6 метров, которое уничтожило еще почти 1,5 тысячи домов. В своем последнем прогнозе от января 2024 года правительственная комиссия заявила, что вероятность мощного землетрясения магнитудой от 8.0 до 9.0 в данном регионе в течение 30 лет составляет 70-80%, и почти 90%, что оно произойдет в последующие 40 лет. Наиболее сильные толчки, как ожидается, будут ощущаться вдоль южного побережья центральной части острова Хонсю, а также на острове Сикоку и восточном побережье острова Кюсю. Мегаземлетрясение также может привести к цунами, высота которого в ряде регионов может превысить 20 метров. Число жертв при худшем сценарии может составить более 320 тысяч, а количество пострадавших превысить 620 тысяч. Еще примерно 9,5 миллиона человек будут вынуждены эвакуироваться.

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https://ria.ru/20241126/zemletryasenie-1985834804.html

https://ria.ru/20250111/sochi-1993290401.html

япония

тихий океан

хонсю (остров)

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в мире, япония, тихий океан, хонсю (остров), землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо