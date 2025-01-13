https://ria.ru/20250113/izrail-1993399255.html

Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 13.01.2025

Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ атаковала несколько военных объектов "Хезболлы", а также маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, якобы используемые для контрабанды оружия, сообщила... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T02:27:00+03:00

2025-01-13T02:27:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ЦАХАЛ атаковала несколько военных объектов "Хезболлы", а также маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, якобы используемые для контрабанды оружия, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале.Ранее агентство NNA сообщило об обстреле между районами Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани на юге Ливана."В течение последних часов ЦАХАЛ, основываясь на разведданных, нанес удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в Ливане... Среди целей, по которым были нанесены удары, — площадка для запуска ракет, военный объект и маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, используемые для контрабанды оружия "Хезболлах", — сообщила армия.В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, ЦАХАЛ продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство страны, нанося удары по отдельным целям на ее юге, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.

https://ria.ru/20250109/hamas-1993020424.html

https://ria.ru/20250113/izrail-1993395551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024