Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане
© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара на юге Ливана
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара на юге Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ЦАХАЛ атаковала несколько военных объектов "Хезболлы", а также маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, якобы используемые для контрабанды оружия, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале.
Ранее агентство NNA сообщило об обстреле между районами Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани на юге Ливана.
ЦАХАЛ ликвидировала командира батальона ХАМАС в Газе
9 января, 21:36
"В течение последних часов ЦАХАЛ, основываясь на разведданных, нанес удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в Ливане... Среди целей, по которым были нанесены удары, — площадка для запуска ракет, военный объект и маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, используемые для контрабанды оружия "Хезболлах", — сообщила армия.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, ЦАХАЛ продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство страны, нанося удары по отдельным целям на ее юге, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.