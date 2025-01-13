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Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 13.01.2025
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02:27 13.01.2025 (обновлено: 05:50 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/izrail-1993399255.html
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 13.01.2025
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ атаковала несколько военных объектов "Хезболлы", а также маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, якобы используемые для контрабанды оружия, сообщила... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T02:27:00+03:00
2025-01-13T05:50:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ЦАХАЛ атаковала несколько военных объектов "Хезболлы", а также маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, якобы используемые для контрабанды оружия, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале.Ранее агентство NNA сообщило об обстреле между районами Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани на юге Ливана."В течение последних часов ЦАХАЛ, основываясь на разведданных, нанес удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в Ливане... Среди целей, по которым были нанесены удары, — площадка для запуска ракет, военный объект и маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, используемые для контрабанды оружия "Хезболлах", — сообщила армия.В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, ЦАХАЛ продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство страны, нанося удары по отдельным целям на ее юге, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
https://ria.ru/20250109/hamas-1993020424.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара на юге Ливана
Дым на месте израильского удара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара на юге Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ЦАХАЛ атаковала несколько военных объектов "Хезболлы", а также маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, якобы используемые для контрабанды оружия, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале.
Ранее агентство NNA сообщило об обстреле между районами Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани на юге Ливана.
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"В течение последних часов ЦАХАЛ, основываясь на разведданных, нанес удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в Ливане... Среди целей, по которым были нанесены удары, — площадка для запуска ракет, военный объект и маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, используемые для контрабанды оружия "Хезболлах", — сообщила армия.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, ЦАХАЛ продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство страны, нанося удары по отдельным целям на ее юге, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
Самолеты израильских ВВС нанесли удар по Ливану - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана
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В миреЛиванИзраильБейрутХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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