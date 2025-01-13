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ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана - РИА Новости, 13.01.2025
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00:45 13.01.2025 (обновлено: 00:54 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/izrail-1993395551.html
ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана
ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана - РИА Новости, 13.01.2025
ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана
Самолеты ВВС Израиля нанесли несколько ударов между районами Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани на юге Ливана, передает агентство NNA. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T00:45:00+03:00
2025-01-13T00:54:00+03:00
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БЕЙРУТ, 13 янв — РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли несколько ударов между районами Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани на юге Ливана, передает агентство NNA."Враждебные самолеты нанесли четыре авиаудара в районе между Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани", — говорится в сообщении.Цели атак, а также данные о пострадавших не уточняются.В пятницу израильский беспилотник атаковал транспортные средства в поселении Тейрдаба на юге Ливана, в результате чего пять человек погибли и четверо получили ранения. Позже пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что удар наносился по машине, в которую бойцы движения "Хезболлы" ранее загрузили оружие.В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, ЦАХАЛ продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство соседней страны, нанося удары по отдельным целям на ее юге, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
https://ria.ru/20250112/izrail-1993303503.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана

ВВС Израиля нанесли удары между районами Хумин Фаука и Дейр аз-Захран в Ливане

© Кадр видео из соцсетейСамолеты израильских ВВС нанесли удар по Ливану
Самолеты израильских ВВС нанесли удар по Ливану - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Самолеты израильских ВВС нанесли удар по Ливану. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 13 янв — РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли несколько ударов между районами Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани на юге Ливана, передает агентство NNA.
"Враждебные самолеты нанесли четыре авиаудара в районе между Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани", — говорится в сообщении.
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Цели атак, а также данные о пострадавших не уточняются.
В пятницу израильский беспилотник атаковал транспортные средства в поселении Тейрдаба на юге Ливана, в результате чего пять человек погибли и четверо получили ранения. Позже пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что удар наносился по машине, в которую бойцы движения "Хезболлы" ранее загрузили оружие.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, ЦАХАЛ продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство соседней страны, нанося удары по отдельным целям на ее юге, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
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