https://ria.ru/20250113/izrail-1993395551.html
ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана
ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана - РИА Новости, 13.01.2025
ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана
Самолеты ВВС Израиля нанесли несколько ударов между районами Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани на юге Ливана, передает агентство NNA. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T00:45:00+03:00
2025-01-13T00:45:00+03:00
2025-01-13T00:54:00+03:00
в мире
ливан
израиль
бейрут
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983279457_0:80:462:340_1920x0_80_0_0_b17c42b917b0cc30d0b8906456d02d7a.jpg
БЕЙРУТ, 13 янв — РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли несколько ударов между районами Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани на юге Ливана, передает агентство NNA."Враждебные самолеты нанесли четыре авиаудара в районе между Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани", — говорится в сообщении.Цели атак, а также данные о пострадавших не уточняются.В пятницу израильский беспилотник атаковал транспортные средства в поселении Тейрдаба на юге Ливана, в результате чего пять человек погибли и четверо получили ранения. Позже пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что удар наносился по машине, в которую бойцы движения "Хезболлы" ранее загрузили оружие.В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, ЦАХАЛ продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство соседней страны, нанося удары по отдельным целям на ее юге, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
https://ria.ru/20250112/izrail-1993303503.html
https://ria.ru/20250110/khusity-1993160374.html
ливан
израиль
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983279457_0:37:462:384_1920x0_80_0_0_b3a87ed436931878d0c4b270f0a81aa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана
ВВС Израиля нанесли удары между районами Хумин Фаука и Дейр аз-Захран в Ливане