https://ria.ru/20250113/izrail-1993395551.html

ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана

ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана - РИА Новости, 13.01.2025

ВВС Израиля нанесли удары по районам на юге Ливана

Самолеты ВВС Израиля нанесли несколько ударов между районами Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани на юге Ливана, передает агентство NNA. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T00:45:00+03:00

2025-01-13T00:45:00+03:00

2025-01-13T00:54:00+03:00

в мире

ливан

израиль

бейрут

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983279457_0:80:462:340_1920x0_80_0_0_b17c42b917b0cc30d0b8906456d02d7a.jpg

БЕЙРУТ, 13 янв — РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли несколько ударов между районами Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани на юге Ливана, передает агентство NNA."Враждебные самолеты нанесли четыре авиаудара в районе между Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани", — говорится в сообщении.Цели атак, а также данные о пострадавших не уточняются.В пятницу израильский беспилотник атаковал транспортные средства в поселении Тейрдаба на юге Ливана, в результате чего пять человек погибли и четверо получили ранения. Позже пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что удар наносился по машине, в которую бойцы движения "Хезболлы" ранее загрузили оружие.В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, ЦАХАЛ продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство соседней страны, нанося удары по отдельным целям на ее юге, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.

https://ria.ru/20250112/izrail-1993303503.html

https://ria.ru/20250110/khusity-1993160374.html

ливан

израиль

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024