https://ria.ru/20250113/iran-1993523035.html

В Иране заявили о стремлении к долгосрочному сотрудничеству с Россией

В Иране заявили о стремлении к долгосрочному сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 13.01.2025

В Иране заявили о стремлении к долгосрочному сотрудничеству с Россией

Иран и Россия стремятся к долгосрочному сотрудничеству, могут продвигать как общие интересы двух стран, так и региональные интересы, не поддаваясь влиянию США и РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T18:03:00+03:00

2025-01-13T18:03:00+03:00

2025-01-13T18:03:00+03:00

в мире

иран

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масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 13 янв - РИА Новости. Иран и Россия стремятся к долгосрочному сотрудничеству, могут продвигать как общие интересы двух стран, так и региональные интересы, не поддаваясь влиянию США и других стран Запада, заявил РИА Новости замглавы парламентской комиссии Ирана по экономическим вопросам Джаафар Кадери. "Я считаю, что Иран и Россия - два стратегических партнера, которые могут продвигать как общие интересы двух стран, так и региональные интересы. Такое сотрудничество в различных областях может привести к долгосрочному взаимодействию и партнерству, что позволит двум странам отстаивать свои интересы и расширять сотрудничество, не поддаваясь влиянию несправедливых требований США и ряда других западных стран", - сказал Кадери. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, договор, включающий в себя в том числе пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и реализуется в целях сбалансированного сотрудничества двух стран. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения. В декабре минувшего года посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января и в ходе своего визита подпишет договор, который призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.

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в мире, иран, россия, москва, казем джалали, масуд пезешкиан