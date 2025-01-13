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В Иране заявили о стремлении к долгосрочному сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 13.01.2025
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18:03 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/iran-1993523035.html
В Иране заявили о стремлении к долгосрочному сотрудничеству с Россией
В Иране заявили о стремлении к долгосрочному сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 13.01.2025
В Иране заявили о стремлении к долгосрочному сотрудничеству с Россией
Иран и Россия стремятся к долгосрочному сотрудничеству, могут продвигать как общие интересы двух стран, так и региональные интересы, не поддаваясь влиянию США и РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:03:00+03:00
2025-01-13T18:03:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
казем джалали
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 13 янв - РИА Новости. Иран и Россия стремятся к долгосрочному сотрудничеству, могут продвигать как общие интересы двух стран, так и региональные интересы, не поддаваясь влиянию США и других стран Запада, заявил РИА Новости замглавы парламентской комиссии Ирана по экономическим вопросам Джаафар Кадери. "Я считаю, что Иран и Россия - два стратегических партнера, которые могут продвигать как общие интересы двух стран, так и региональные интересы. Такое сотрудничество в различных областях может привести к долгосрочному взаимодействию и партнерству, что позволит двум странам отстаивать свои интересы и расширять сотрудничество, не поддаваясь влиянию несправедливых требований США и ряда других западных стран", - сказал Кадери. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, договор, включающий в себя в том числе пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и реализуется в целях сбалансированного сотрудничества двух стран. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения. В декабре минувшего года посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января и в ходе своего визита подпишет договор, который призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
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в мире, иран, россия, москва, казем джалали, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Россия, Москва, Казем Джалали, Масуд Пезешкиан
В Иране заявили о стремлении к долгосрочному сотрудничеству с Россией

Замглавы парламентской комиссии Кадери: Иран и Россия стремятся к сотрудничеству

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 13 янв - РИА Новости. Иран и Россия стремятся к долгосрочному сотрудничеству, могут продвигать как общие интересы двух стран, так и региональные интересы, не поддаваясь влиянию США и других стран Запада, заявил РИА Новости замглавы парламентской комиссии Ирана по экономическим вопросам Джаафар Кадери.
"Я считаю, что Иран и Россия - два стратегических партнера, которые могут продвигать как общие интересы двух стран, так и региональные интересы. Такое сотрудничество в различных областях может привести к долгосрочному взаимодействию и партнерству, что позволит двум странам отстаивать свои интересы и расширять сотрудничество, не поддаваясь влиянию несправедливых требований США и ряда других западных стран", - сказал Кадери.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, договор, включающий в себя в том числе пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и реализуется в целях сбалансированного сотрудничества двух стран. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
В декабре минувшего года посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января и в ходе своего визита подпишет договор, который призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана
Вчера, 08:11
 
В миреИранРоссияМоскваКазем ДжалалиМасуд Пезешкиан
 
 
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