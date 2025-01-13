https://ria.ru/20250113/iran-1993478381.html

Путин подпишет договор о сотрудничестве с Ираном в 17 января

Путин подпишет договор о сотрудничестве с Ираном в 17 января - РИА Новости, 13.01.2025

Путин подпишет договор о сотрудничестве с Ираном в 17 января

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подпишут после переговоров 17 января Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:08:00+03:00

2025-01-13T15:08:00+03:00

2025-01-13T15:09:00+03:00

иран

в мире

масуд пезешкиан

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977574335_27:0:2999:1672_1920x0_80_0_0_52a0ca872d7f7b65db9508ca18630740.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подпишут после переговоров 17 января Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба Кремля."По окончании переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250106/iran-1992637620.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, в мире, масуд пезешкиан, владимир путин