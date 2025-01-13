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Путин подпишет договор о сотрудничестве с Ираном в 17 января - РИА Новости, 13.01.2025
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15:08 13.01.2025 (обновлено: 15:09 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/iran-1993478381.html
Путин подпишет договор о сотрудничестве с Ираном в 17 января
Путин подпишет договор о сотрудничестве с Ираном в 17 января - РИА Новости, 13.01.2025
Путин подпишет договор о сотрудничестве с Ираном в 17 января
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подпишут после переговоров 17 января Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:08:00+03:00
2025-01-13T15:09:00+03:00
иран
в мире
масуд пезешкиан
владимир путин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подпишут после переговоров 17 января Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба Кремля."По окончании переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ", - говорится в сообщении.
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иран, в мире, масуд пезешкиан, владимир путин
Иран, В мире, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
Путин подпишет договор о сотрудничестве с Ираном в 17 января

Путин и Пезешкиан подпишут договор о сотрудничестве в 17 января

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подпишут после переговоров 17 января Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба Кремля.
"По окончании переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ", - говорится в сообщении.
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