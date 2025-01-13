Рейтинг@Mail.ru
Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 13.01.2025 (обновлено: 08:49 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/iran-1993411486.html
Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана
Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана - РИА Новости, 13.01.2025
Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана
Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном включает 47 статей и охватывает все сферы двусторонних отношений, заявил иранский... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:11:00+03:00
2025-01-13T08:49:00+03:00
иран
россия
москва
в мире
казем джалали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977459828_0:432:2730:1967_1920x0_80_0_0_848c99bf2d5ed4a1313774450e7da2ca.jpg
ТЕГЕРАН, 13 янв — РИА Новости. Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном включает 47 статей и охватывает все сферы двусторонних отношений, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали, слова которого приводятся в Telegram-канале дипмиссии."Это соглашение содержит вступительную часть и 47 статей. С подписанием и выполнением этого договора мы станем свидетелями повышения уровня сотрудничества между нашими странами во всех сферах", — сказал он.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном призван заменить действующее соглашение об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанное еще в 2001 году. Работа над новым документом велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст.Некоторые СМИ сообщали, что договор планируется подписать во время октябрьского саммита БРИКС в Казани, но лидеры России и Ирана договорились, что церемония подписания состоится во время отдельного визита президента Ирана в Москву. Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января.
https://ria.ru/20241024/iran-1979190700.html
иран
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977459828_0:1:2730:2048_1920x0_80_0_0_3c8b072a9e81ee09710e9569f54cd7eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, москва, в мире, казем джалали
Иран, Россия, Москва, В мире, Казем Джалали
Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана

Посол: договор РФ с Ираном содержит 47 статей и охватывает все сферы отношений

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) / Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) /
Флаги России и Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 13 янв — РИА Новости. Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном включает 47 статей и охватывает все сферы двусторонних отношений, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали, слова которого приводятся в Telegram-канале дипмиссии.
«
"Это соглашение содержит вступительную часть и 47 статей. С подписанием и выполнением этого договора мы станем свидетелями повышения уровня сотрудничества между нашими странами во всех сферах", — сказал он.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном призван заменить действующее соглашение об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанное еще в 2001 году. Работа над новым документом велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст.
Некоторые СМИ сообщали, что договор планируется подписать во время октябрьского саммита БРИКС в Казани, но лидеры России и Ирана договорились, что церемония подписания состоится во время отдельного визита президента Ирана в Москву. Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января.
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Межгосударственные отношения России и Ирана
24 октября 2024, 13:19
 
ИранРоссияМоскваВ миреКазем Джалали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала