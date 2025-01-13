https://ria.ru/20250113/iran-1993411486.html

Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана

Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана - РИА Новости, 13.01.2025

Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана

Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном включает 47 статей и охватывает все сферы двусторонних отношений, заявил иранский... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T08:11:00+03:00

2025-01-13T08:11:00+03:00

2025-01-13T08:49:00+03:00

иран

россия

москва

в мире

казем джалали

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ТЕГЕРАН, 13 янв — РИА Новости. Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном включает 47 статей и охватывает все сферы двусторонних отношений, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали, слова которого приводятся в Telegram-канале дипмиссии."Это соглашение содержит вступительную часть и 47 статей. С подписанием и выполнением этого договора мы станем свидетелями повышения уровня сотрудничества между нашими странами во всех сферах", — сказал он.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном призван заменить действующее соглашение об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанное еще в 2001 году. Работа над новым документом велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст.Некоторые СМИ сообщали, что договор планируется подписать во время октябрьского саммита БРИКС в Казани, но лидеры России и Ирана договорились, что церемония подписания состоится во время отдельного визита президента Ирана в Москву. Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января.

https://ria.ru/20241024/iran-1979190700.html

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, россия, москва, в мире, казем джалали