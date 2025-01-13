https://ria.ru/20250113/inoagenty-1993486017.html

Совфед намерен ужесточить законодательство об иноагентах, заявила Матвиенко

Совфед намерен ужесточить законодательство об иноагентах, заявила Матвиенко - РИА Новости, 13.01.2025

Совфед намерен ужесточить законодательство об иноагентах, заявила Матвиенко

Совет Федерации в весеннюю сессию намерен уточнять законодательство об иноагентах и при необходимости ужесточать его, заявила председатель Совфеда Валентина... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:40:00+03:00

2025-01-13T15:40:00+03:00

2025-01-13T15:44:00+03:00

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Совет Федерации в весеннюю сессию намерен уточнять законодательство об иноагентах и при необходимости ужесточать его, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы, безусловно, в рамках комиссии Совета Федерации, которая специально создана по защите суверенитета России от внешнего вмешательства, будем и дальше уточнять наше законодательство, если нужно, усиливать его. Мы будем внимательно следить за новыми вызовами, угрозами, за новыми проявлениями антироссийскими и на них реагировать", - сообщила она журналистам. Кроме того, Матвиенко уточнила, что будет внимательно проводиться анализ того, как работают уже принятые законы, и в случае необходимости также будут вноситься в них уточнения. "Мы никому не позволим хозяйничать в нашей стране, вмешиваться извне во внутренние дела России", - отметила председатель СФ.

https://ria.ru/20250109/gosduma-1992880334.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф