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Признанному в России иноагентом Покровскому* грозит первый штраф
Признанному в России иноагентом Покровскому* грозит первый штраф - РИА Новости, 13.01.2025
Признанному в России иноагентом Покровскому* грозит первый штраф
Признанному в РФ иностранным агентом музыканту Максиму Покровскому* грозит первый штраф за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:58:00+03:00
2025-01-13T19:58:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Признанному в РФ иностранным агентом музыканту Максиму Покровскому* грозит первый штраф за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщается в картотеке Таганского суда Москвы, куда поступило дело об административном правонарушении. "Зарегистрировано административное дело в отношении Покровского М.С.* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ",- сказано в картотеке. Музыканту грозит штраф до 50 тысяч рублей. Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Он пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда РФ, но получал отказы. По данным материалов, ранее озвученных в суде, музыкант осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, кроме того, он распространял материалы украинских ютуб-каналов. Несколько лет назад Максим Покровский* переехал в США.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, москва, сша, максим покровский, происшествия
Россия, Москва, США, Максим Покровский, Происшествия
Признанному в России иноагентом Покровскому* грозит первый штраф
Признанному в России иноагентом певцу Максиму Покровскому грозит первый штраф
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Признанному в РФ иностранным агентом музыканту Максиму Покровскому* грозит первый штраф за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщается в картотеке Таганского суда Москвы, куда поступило дело об административном правонарушении.
"Зарегистрировано административное дело в отношении Покровского М.С.* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ",- сказано в картотеке.
Музыканту грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Минюст РФ
включил Покровского
* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Он пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда РФ, но получал отказы.
По данным материалов, ранее озвученных в суде, музыкант осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, кроме того, он распространял материалы украинских ютуб-каналов.
Несколько лет назад Максим Покровский* переехал в США
.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.