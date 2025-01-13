https://ria.ru/20250113/inoagent-1993538808.html

Признанному в России иноагентом Покровскому* грозит первый штраф

Признанному в России иноагентом Покровскому* грозит первый штраф - РИА Новости, 13.01.2025

Признанному в России иноагентом Покровскому* грозит первый штраф

Признанному в РФ иностранным агентом музыканту Максиму Покровскому* грозит первый штраф за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T19:58:00+03:00

2025-01-13T19:58:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Признанному в РФ иностранным агентом музыканту Максиму Покровскому* грозит первый штраф за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщается в картотеке Таганского суда Москвы, куда поступило дело об административном правонарушении. "Зарегистрировано административное дело в отношении Покровского М.С.* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ",- сказано в картотеке. Музыканту грозит штраф до 50 тысяч рублей. Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Он пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда РФ, но получал отказы. По данным материалов, ранее озвученных в суде, музыкант осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, кроме того, он распространял материалы украинских ютуб-каналов. Несколько лет назад Максим Покровский* переехал в США.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240919/mvd-1973547928.html

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россия, москва, сша, максим покровский, происшествия