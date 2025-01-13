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Движение транспорта через АПП "Джанкой" в Крыму возобновили
Движение транспорта через АПП "Джанкой" в Крыму возобновили - РИА Новости, 13.01.2025
Движение транспорта через АПП "Джанкой" в Крыму возобновили
Движение через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма возобновлено, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на пункте пропуска, который находится на РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T21:43:00+03:00
2025-01-13T21:43:00+03:00
2025-01-13T22:03:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма возобновлено, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на пункте пропуска, который находится на границе между Херсонской областью и Крымом.Движение перекрыли в 21.01 мск. В районе пункта пропуска "Джанкой" находится Чонгарский мост, который ранее подвергался обстрелам со стороны ВСУ."Движение через пункт пропуска Джанкой возобновлено", - говорится в сообщении.Пункт пропуска открыли в 21.33 мск.
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россия, республика крым, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Общество
Движение транспорта через АПП "Джанкой" в Крыму возобновили
Инфоцентр: движение через АПП "Джанкой" на севере Крыма возобновили