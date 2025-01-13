https://ria.ru/20250113/infotsentr-1993548503.html

Движение транспорта через АПП "Джанкой" в Крыму возобновили

Движение транспорта через АПП "Джанкой" в Крыму возобновили - РИА Новости, 13.01.2025

Движение транспорта через АПП "Джанкой" в Крыму возобновили

Движение через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма возобновлено, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на пункте пропуска, который находится на РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T21:43:00+03:00

2025-01-13T21:43:00+03:00

2025-01-13T22:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145527/98/1455279876_0:151:2001:1276_1920x0_80_0_0_c72176e6652abfa4d75be5c763598082.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма возобновлено, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на пункте пропуска, который находится на границе между Херсонской областью и Крымом.Движение перекрыли в 21.01 мск. В районе пункта пропуска "Джанкой" находится Чонгарский мост, который ранее подвергался обстрелам со стороны ВСУ."Движение через пункт пропуска Джанкой возобновлено", - говорится в сообщении.Пункт пропуска открыли в 21.33 мск.

https://ria.ru/20250113/most-1993548992.html

россия

республика крым

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика крым, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, общество