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В Гренландии допустили выгоду от прихода могущественных стран в Арктику - РИА Новости, 13.01.2025
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19:45 13.01.2025 (обновлено: 20:41 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993537297.html
В Гренландии допустили выгоду от прихода могущественных стран в Арктику
В Гренландии допустили выгоду от прихода могущественных стран в Арктику - РИА Новости, 13.01.2025
В Гренландии допустили выгоду от прихода могущественных стран в Арктику
Могущественные страны стучатся в двери Арктики, Гренландия может извлечь выгоду из ситуации, заявил на пресс-конференции гренландский премьер-министр Муте... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:45:00+03:00
2025-01-13T20:41:00+03:00
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НУУК (Гренландия), 13 янв - РИА Новости. Могущественные страны стучатся в двери Арктики, Гренландия может извлечь выгоду из ситуации, заявил на пресс-конференции гренландский премьер-министр Муте Эгеде."Мы видим, что мир меняется. Могущественные страны стоят на пороге Арктики, Гренландия может извлечь из этого выгоду, сотрудничая с ними", - сказал он.По его словам, хоть Гренландия и будет сотрудничать с США, она открыта для новых партнеров для обеспечения независимости. Кроме того, Эгеде подчеркнул, что Гренландия также открыта для развития сотрудничества в области эксплуатации своих природных ресурсов.Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993483486.html
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в мире, гренландия, арктика, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Арктика, США, Дональд Трамп
В Гренландии допустили выгоду от прихода могущественных стран в Арктику

Премьер Гренландия: из прихода влиятельных стран в Арктику можно извлечь выгоду

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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НУУК (Гренландия), 13 янв - РИА Новости. Могущественные страны стучатся в двери Арктики, Гренландия может извлечь выгоду из ситуации, заявил на пресс-конференции гренландский премьер-министр Муте Эгеде.
"Мы видим, что мир меняется. Могущественные страны стоят на пороге Арктики, Гренландия может извлечь из этого выгоду, сотрудничая с ними", - сказал он.
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По его словам, хоть Гренландия и будет сотрудничать с США, она открыта для новых партнеров для обеспечения независимости. Кроме того, Эгеде подчеркнул, что Гренландия также открыта для развития сотрудничества в области эксплуатации своих природных ресурсов.
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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В миреГренландияАрктикаСШАДональд Трамп
 
 
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