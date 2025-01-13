https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993537297.html

В Гренландии допустили выгоду от прихода могущественных стран в Арктику

В Гренландии допустили выгоду от прихода могущественных стран в Арктику - РИА Новости, 13.01.2025

В Гренландии допустили выгоду от прихода могущественных стран в Арктику

Могущественные страны стучатся в двери Арктики, Гренландия может извлечь выгоду из ситуации, заявил на пресс-конференции гренландский премьер-министр Муте... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T19:45:00+03:00

2025-01-13T19:45:00+03:00

2025-01-13T20:41:00+03:00

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НУУК (Гренландия), 13 янв - РИА Новости. Могущественные страны стучатся в двери Арктики, Гренландия может извлечь выгоду из ситуации, заявил на пресс-конференции гренландский премьер-министр Муте Эгеде."Мы видим, что мир меняется. Могущественные страны стоят на пороге Арктики, Гренландия может извлечь из этого выгоду, сотрудничая с ними", - сказал он.По его словам, хоть Гренландия и будет сотрудничать с США, она открыта для новых партнеров для обеспечения независимости. Кроме того, Эгеде подчеркнул, что Гренландия также открыта для развития сотрудничества в области эксплуатации своих природных ресурсов.Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993483486.html

https://ria.ru/20250113/opros-1993433553.html

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в мире, гренландия, арктика, сша, дональд трамп