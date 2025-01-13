https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993533360.html

Жители Гренландии хотят независимости, заявил премьер

Жители Гренландии хотят независимости, заявил премьер - РИА Новости, 13.01.2025

Жители Гренландии хотят независимости, заявил премьер

Жители Гренландии хотят быть независимыми и самостоятельно определять свое будущее, заявил премьер-министр острова Муте Эгеде. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T19:05:00+03:00

2025-01-13T19:05:00+03:00

2025-01-13T20:49:00+03:00

гренландия

в мире

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дональд трамп

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НУУК, 13 янв — РИА Новости. Жители Гренландии хотят быть независимыми и самостоятельно определять свое будущее, заявил премьер-министр острова Муте Эгеде."Жители Гренландии не хотят быть ни датчанами, ни американцами. Они хотят самостоятельно определять свое будущее и будущее страны", — сказал он.На вопрос, собираются ли США усилить военное присутствие на территории острова, Эгеде ответил, что Гренландия ведет переговоры по вопросам обороны с соответствующими партнерами, но пока еще рано говорить на эту тему.Премьер подчеркнул, что они готовы сотрудничать не только с Соединенными Штатами — в частности, в области эксплуатации природных ресурсов острова, но и с другими странами для укрепления собственной независимости."Мы видим, что мир меняется. Могущественные страны стоят на пороге Арктики, Гренландия может извлечь из этого выгоду, сотрудничая с ними", — считает политик.Он также отметил, что остров признает глобальную роль России на международной арене.Что касается заявлений будущего американского президента Дональда Трампа, то, по мнению Эгеде, они любопытны, но не должны внушать страх."Народ Гренландии должен объединиться, чтобы вместе пережить эту новую ситуацию", — добавил премьер.В преддверии вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом будущий глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.До 1953 года Гренландия была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250113/tramp-1993534383.html

https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993488933.html

https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993483486.html

https://ria.ru/20250113/opros-1993433553.html

гренландия

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гренландия, в мире, сша, дания, дональд трамп, россия, китай