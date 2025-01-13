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СМИ оценили угрозу плана Трампа по Гренландии для России - РИА Новости, 13.01.2025
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15:30 13.01.2025 (обновлено: 16:31 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993483486.html
СМИ оценили угрозу плана Трампа по Гренландии для России
СМИ оценили угрозу плана Трампа по Гренландии для России - РИА Новости, 13.01.2025
СМИ оценили угрозу плана Трампа по Гренландии для России
Истребители F-35 не смогут долететь из Гренландии до России даже с дозаправкой, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:30:00+03:00
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f-35
дональд трамп
гренландия
сша
владимир барбин
су-34
j-20
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Истребители F-35 не смогут долететь из Гренландии до России даже с дозаправкой, пишет Military Watch Magazine."Гренландия расположена в примерно 3800 километрах от российской границы, тогда как боевой радиус F-35 составляет всего около тысячи километров. Даже у истребителей с наибольшей дальностью полета — российских Су-34 и китайских J-20 — боевой радиус не превышает двух тысяч километров на внутренних запасах топлива, и ни один класс истребителей в западном мире с ними сравниться не способен", — говорится в материале.Отмечается, что использование истребителей F-35 часто предполагает дозаправку, однако достаточное увеличение радиуса полета не представляется возможным.В пятницу, 10 января, посол России в Дании Владимир Барбин заявил РИА Новости, что США создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Посол напомнил, что американские военные находятся в Гренландии со времен Второй мировой войны.Дипломат также отметил, что подход избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к Гренландии чреват деградацией обстановки в регионе. Его стремление получить контроль над островом говорит о нежелании укреплять стабильность и развивать диалог в Арктике, считает Барбин. Россия учтет это при военном планировании, предупредил он.В преддверии вступления в должность Дональд Трамп уже несколько раз говорил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом Трамп отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
https://ria.ru/20241230/grenlandiya-1991856417.html
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993437875.html
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f-35, дональд трамп, гренландия, сша, владимир барбин, су-34, j-20, россия, в мире
F-35, Дональд Трамп, Гренландия, США, Владимир Барбин, Су-34, J-20, Россия, В мире
СМИ оценили угрозу плана Трампа по Гренландии для России

MWM: истребители F-35 с базы в Гренландии не смогут долететь до России

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Истребители F-35 не смогут долететь из Гренландии до России даже с дозаправкой, пишет Military Watch Magazine.
"Гренландия расположена в примерно 3800 километрах от российской границы, тогда как боевой радиус F-35 составляет всего около тысячи километров. Даже у истребителей с наибольшей дальностью полета — российских Су-34 и китайских J-20 — боевой радиус не превышает двух тысяч километров на внутренних запасах топлива, и ни один класс истребителей в западном мире с ними сравниться не способен", — говорится в материале.
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Отмечается, что использование истребителей F-35 часто предполагает дозаправку, однако достаточное увеличение радиуса полета не представляется возможным.
В пятницу, 10 января, посол России в Дании Владимир Барбин заявил РИА Новости, что США создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Посол напомнил, что американские военные находятся в Гренландии со времен Второй мировой войны.
Дипломат также отметил, что подход избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к Гренландии чреват деградацией обстановки в регионе. Его стремление получить контроль над островом говорит о нежелании укреплять стабильность и развивать диалог в Арктике, считает Барбин. Россия учтет это при военном планировании, предупредил он.
В преддверии вступления в должность Дональд Трамп уже несколько раз говорил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом Трамп отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
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