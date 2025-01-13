https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993437875.html

Экс-главком НАТО оценил идею Трампа о присоединении Гренландии

Экс-главком НАТО оценил идею Трампа о присоединении Гренландии - РИА Новости, 13.01.2025

Экс-главком НАТО оценил идею Трампа о присоединении Гренландии

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что идея избранного... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T11:35:00+03:00

2025-01-13T11:35:00+03:00

2025-01-13T11:35:00+03:00

в мире

гренландия

сша

дания

дональд трамп

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

нато

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что идея избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии далеко не безумна. "Это не безумная идея... Мы можем сделать очень многое в контексте бизнеса и инвестиций, вытеснить россиян, вытеснить китайцев, и очень близко работать с самой Гренландией", - приводит издание Hill слова Ставридиса, сказанные им в ходе подкаста Cats Roundtable.Согласно ему, Гренландия в стратегическом плане могла бы стать "золотоносной шахтой" для США, так как остров богат полезными ископаемыми, а само расположение Гренландии охраняет подступы к основной части территории Штатов. Ставридис при этом добавил, что Гренландии необязательно становиться 51-м штатом. По его мнению, следует "поймать на слове" премьер-министра Гренландии Муте Эгеде, который ранее заявил, что остров не продается, но открыт для бизнеса. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html

https://ria.ru/20250112/tramp-1993367219.html

https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1993003943.html

гренландия

сша

дания

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато