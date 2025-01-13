https://ria.ru/20250113/grenlandija-1993544275.html

Гренландия признала глобальную роль России, заявил премьер

Гренландия признала глобальную роль России, заявил премьер - РИА Новости, 13.01.2025

Гренландия признала глобальную роль России, заявил премьер

Гренландия признает глобальную роль России, но выступает против действий Москвы на Украине, заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T20:46:00+03:00

2025-01-13T20:46:00+03:00

2025-01-13T21:19:00+03:00

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НУУК, 13 янв - РИА Новости. Гренландия признает глобальную роль России, но выступает против действий Москвы на Украине, заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде. "Гренландия выступила с очень четким заявлением, в котором осудила действия России на Украине. Однако мы признаем глобальную роль России на международной арене", - сказал он, отвечая на пресс-конференции на вопрос корреспондента РИА Новости о том, готов ли остров укреплять сотрудничество с Россией. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993241628.html

https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993488933.html

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в мире, гренландия, россия, сша, дональд трамп