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Гренландия ведет переговоры по вопросам обороны, заявил премьер - РИА Новости, 13.01.2025
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20:14 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/grenlandija-1993540459.html
Гренландия ведет переговоры по вопросам обороны, заявил премьер
Гренландия ведет переговоры по вопросам обороны, заявил премьер - РИА Новости, 13.01.2025
Гренландия ведет переговоры по вопросам обороны, заявил премьер
Гренландия ведет переговоры с заинтересованными сторонами по вопросам обороны, пока слишком рано говорить об этом, заявил премьер-министр острова Муте Егеде. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:14:00+03:00
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НУУК, 13 янв - РИА Новости. Гренландия ведет переговоры с заинтересованными сторонами по вопросам обороны, пока слишком рано говорить об этом, заявил премьер-министр острова Муте Егеде. "В настоящее время мы ведем переговоры по вопросам обороны с соответствующими партнерами. Пока слишком рано, чтобы говорить на эту тему", - сказал он, отвечая на пресс-конференции на вопрос, собираются ли США усилить свое военное присутствие на территории Гренландии. Егеде уточнил, что решение в любом случае будет принято властями и народом Гренландии. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250112/tramp-1993367219.html
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в мире, гренландия, сша, китай, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Китай, Дональд Трамп
Гренландия ведет переговоры по вопросам обороны, заявил премьер

Премьер Егеде: Гренландия ведет переговоры с партнерами по вопросам обороны

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
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НУУК, 13 янв - РИА Новости. Гренландия ведет переговоры с заинтересованными сторонами по вопросам обороны, пока слишком рано говорить об этом, заявил премьер-министр острова Муте Егеде.
«
"В настоящее время мы ведем переговоры по вопросам обороны с соответствующими партнерами. Пока слишком рано, чтобы говорить на эту тему", - сказал он, отвечая на пресс-конференции на вопрос, собираются ли США усилить свое военное присутствие на территории Гренландии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Трамп готов рассмотреть силовой сценарий в отношении Гренландии
12 января, 18:04
Егеде уточнил, что решение в любом случае будет принято властями и народом Гренландии.
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Премьер Гренландии пожаловался на зависимость от Дании
11 января, 01:22
 
В миреГренландияСШАКитайДональд Трамп
 
 
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