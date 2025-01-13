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В Приморье семья староверов из Бразилии получила российское гражданство - РИА Новости, 13.01.2025
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06:35 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/grazhdanstvo-1993407607.html
В Приморье семья староверов из Бразилии получила российское гражданство
В Приморье семья староверов из Бразилии получила российское гражданство - РИА Новости, 13.01.2025
В Приморье семья староверов из Бразилии получила российское гражданство
Семья староверов, перебравшаяся в приморский Дальнереченск из Бразилии по программе переселения соотечественников, получила российское гражданство, сообщает МВД РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T06:35:00+03:00
2025-01-13T06:35:00+03:00
россия
бразилия
дальнереченск
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Семья староверов, перебравшаяся в приморский Дальнереченск из Бразилии по программе переселения соотечественников, получила российское гражданство, сообщает МВД Приморья. Отмечается, что Порфирий и Минадора Гуськовы, а также трое их детей переехали в Дальнереченский район из Бразилии в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Они обратились в миграционную службу за получением российского гражданства. "Начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России "Дальнереченский" Елена Вяликова вручила старообрядцам паспорта граждан Российской Федерации. Также Порфирий Гуськов получил повестку в военкомат, где ему предстоит встать на воинский учет и пройти службу в Вооруженных Силах Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данным властей, в Приморье живут уже 54 семьи старообрядцев из Боливии, Бразилии, Уругвая, США и других стран. Поддержка соотечественников-старообрядцев и их переселение в Россию проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Для них предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения соотечественников, которые позволят им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.
https://ria.ru/20250109/prestupleniya-1992951365.html
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россия, бразилия, дальнереченск, владимир путин
Россия, Бразилия, Дальнереченск, Владимир Путин
В Приморье семья староверов из Бразилии получила российское гражданство

Перебравшаяся в Приморье семья староверов из Бразилии получила гражданство

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Семья староверов, перебравшаяся в приморский Дальнереченск из Бразилии по программе переселения соотечественников, получила российское гражданство, сообщает МВД Приморья.
Отмечается, что Порфирий и Минадора Гуськовы, а также трое их детей переехали в Дальнереченский район из Бразилии в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Они обратились в миграционную службу за получением российского гражданства.
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"Начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России "Дальнереченский" Елена Вяликова вручила старообрядцам паспорта граждан Российской Федерации. Также Порфирий Гуськов получил повестку в военкомат, где ему предстоит встать на воинский учет и пройти службу в Вооруженных Силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным властей, в Приморье живут уже 54 семьи старообрядцев из Боливии, Бразилии, Уругвая, США и других стран.
Поддержка соотечественников-старообрядцев и их переселение в Россию проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Для них предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения соотечественников, которые позволят им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.
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