В Приморье семья староверов из Бразилии получила российское гражданство
Перебравшаяся в Приморье семья староверов из Бразилии получила гражданство
Российский паспорт. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Семья староверов, перебравшаяся в приморский Дальнереченск из Бразилии по программе переселения соотечественников, получила российское гражданство, сообщает МВД Приморья.
Отмечается, что Порфирий и Минадора Гуськовы, а также трое их детей переехали в Дальнереченский район из Бразилии в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Они обратились в миграционную службу за получением российского гражданства.
"Начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России "Дальнереченский" Елена Вяликова вручила старообрядцам паспорта граждан Российской Федерации. Также Порфирий Гуськов получил повестку в военкомат, где ему предстоит встать на воинский учет и пройти службу в Вооруженных Силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Поддержка соотечественников-старообрядцев и их переселение в Россию проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Для них предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения соотечественников, которые позволят им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.
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