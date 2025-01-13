https://ria.ru/20250113/grazhdanstvo-1993407607.html

В Приморье семья староверов из Бразилии получила российское гражданство

В Приморье семья староверов из Бразилии получила российское гражданство - РИА Новости, 13.01.2025

В Приморье семья староверов из Бразилии получила российское гражданство

Семья староверов, перебравшаяся в приморский Дальнереченск из Бразилии по программе переселения соотечественников, получила российское гражданство, сообщает МВД РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T06:35:00+03:00

2025-01-13T06:35:00+03:00

2025-01-13T06:35:00+03:00

россия

бразилия

дальнереченск

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Семья староверов, перебравшаяся в приморский Дальнереченск из Бразилии по программе переселения соотечественников, получила российское гражданство, сообщает МВД Приморья. Отмечается, что Порфирий и Минадора Гуськовы, а также трое их детей переехали в Дальнереченский район из Бразилии в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Они обратились в миграционную службу за получением российского гражданства. "Начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России "Дальнереченский" Елена Вяликова вручила старообрядцам паспорта граждан Российской Федерации. Также Порфирий Гуськов получил повестку в военкомат, где ему предстоит встать на воинский учет и пройти службу в Вооруженных Силах Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данным властей, в Приморье живут уже 54 семьи старообрядцев из Боливии, Бразилии, Уругвая, США и других стран. Поддержка соотечественников-старообрядцев и их переселение в Россию проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Для них предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения соотечественников, которые позволят им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.

https://ria.ru/20250109/prestupleniya-1992951365.html

https://ria.ru/20241226/klimov-1991357938.html

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дальнереченск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бразилия, дальнереченск, владимир путин