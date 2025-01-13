Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали создать нормативную базу в сфере ИИ для стран БРИКС - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/gosduma-1993408438.html
В Госдуме призвали создать нормативную базу в сфере ИИ для стран БРИКС
В Госдуме призвали создать нормативную базу в сфере ИИ для стран БРИКС - РИА Новости, 13.01.2025
В Госдуме призвали создать нормативную базу в сфере ИИ для стран БРИКС
Необходимо сформировать общую нормативную базу в сфере искусственного интеллекта для стран БРИКС, считает заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T07:05:00+03:00
2025-01-13T07:05:00+03:00
технологии
сша
россия
бразилия
александр бабаков
кирилл дмитриев
брикс
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936465759_122:0:3763:2048_1920x0_80_0_0_5d38e81f0562e8f9110499599303798d.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Необходимо сформировать общую нормативную базу в сфере искусственного интеллекта для стран БРИКС, считает заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. "Сегодня перед нами стоит задача, которая требует глубокого анализа, стратегического подхода и совместных усилий — формирования общей нормативной базы в сфере искусственного интеллекта для стран БРИКС", - сказал РИА Новости Бабаков. Он подчеркнул, что развитие ИИ несет как огромные возможности, так и существенные риски, и самый известный в мире ИИ - ChatGPT - стал ярким примером системы, обученной по стандартам и законам США. Этот факт, по его мнению, открывает важные вопросы об объективности данных и идеологических основах, которые используются для обучения подобных моделей. "Эксперты утверждают, что ИИ, разработанный в США, в своей основе несет идеологическое искажённое обучение. Не секрет, что данные, изначально загружаемые администраторами, корректируется в соответствии с политикой политкорректности, которая иногда противоречит реалиям здравого смысла и законам природы", - добавил Бабаков. По его словам, существуют примеры фальсификации исторической роли России во Второй мировой войне, а также искажение информации о специальной военной операции, и эти фейки подрывают не только объективную оценку прошлого, но и основы международного мира, построенного на понимании причин и последствий трагедий Второй мировой войны, что особенно актуально в год 80-летия победы над фашизмом. "Поэтому членам БРИКС необходимо создать свою суверенную платформу и базы данных для обучения ИИ, которые будут учитывать культурные, исторические и политические особенности наших стран, и такая возможность у нас есть", - сказал Бабаков. Кроме того, он отметил наличие разработок российских специалистов в сфере искусственного интеллекта, применимых для прогнозирования и планирования развития государств, регионов, отраслей и комплексов. Этот ИИ-инструмент, рассказал депутат Госдумы, позволяет как решать, масштабные задачи государственного планирования, так и моделировать различные варианты развития будущего в интересах стран БРИКС. "Разработка единой базы данных, включающей в себя объективные факты, научные достижения и культурные особенности, поможет устранить риски искажения информации. Вместо переноса чужих ценностей мы можем внедрить общие подходы, создать единую суверенную этическую модель, основанные на традиционных ценностях, уважении к суверенитету и истории каждого из участников БРИКС", - считает Бабаков. Он добавил, что необходимо внедрить общие механизмы сертификации и стандартизации ИИ-систем и повысить уровень международного взаимодействия в сфере этического использования ИИ. "Настало время направить будущее искусственного интеллекта на благо наших стран и народов. Необходимо объединить усилия и создать систему, которая отражает наши ценности, историю и перспективы. Это задача не одного дня, но наша совместная работа позволит добиться успеха", - заключил Бабаков. Одиннадцатого декабря 2024 года глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ежегодной конференции AI Journey объявил о создании альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта (альянс БРИКС+AI), к которому на первом этапе присоединились более 20 компаний из шести стран объединения: России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана, ОАЭ.
https://ria.ru/20250112/tekhnologii-1993306557.html
https://ria.ru/20250109/mask-1992916988.html
https://ria.ru/20241211/putin-1988659585.html
сша
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936465759_750:0:3481:2048_1920x0_80_0_0_9df865fc9f6f4fa5aadae3471a399ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, россия, бразилия, александр бабаков, кирилл дмитриев, брикс, госдума рф, российский фонд прямых инвестиций
Технологии, США, Россия, Бразилия, Александр Бабаков, Кирилл Дмитриев, БРИКС, Госдума РФ, Российский фонд прямых инвестиций
В Госдуме призвали создать нормативную базу в сфере ИИ для стран БРИКС

Депутат Бабаков: нужно сформировать нормативную базу в сфере ИИ для стран БРИКС

© iStock.com / gorodenkoffРабота с искусственным интеллектом
Работа с искусственным интеллектом - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© iStock.com / gorodenkoff
Работа с искусственным интеллектом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Необходимо сформировать общую нормативную базу в сфере искусственного интеллекта для стран БРИКС, считает заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.
"Сегодня перед нами стоит задача, которая требует глубокого анализа, стратегического подхода и совместных усилий — формирования общей нормативной базы в сфере искусственного интеллекта для стран БРИКС", - сказал РИА Новости Бабаков.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В "Лаборатории Касперского" предрекли золотую эру ИИ
Вчера, 04:25
Он подчеркнул, что развитие ИИ несет как огромные возможности, так и существенные риски, и самый известный в мире ИИ - ChatGPT - стал ярким примером системы, обученной по стандартам и законам США. Этот факт, по его мнению, открывает важные вопросы об объективности данных и идеологических основах, которые используются для обучения подобных моделей.
«
"Эксперты утверждают, что ИИ, разработанный в США, в своей основе несет идеологическое искажённое обучение. Не секрет, что данные, изначально загружаемые администраторами, корректируется в соответствии с политикой политкорректности, которая иногда противоречит реалиям здравого смысла и законам природы", - добавил Бабаков.
По его словам, существуют примеры фальсификации исторической роли России во Второй мировой войне, а также искажение информации о специальной военной операции, и эти фейки подрывают не только объективную оценку прошлого, но и основы международного мира, построенного на понимании причин и последствий трагедий Второй мировой войны, что особенно актуально в год 80-летия победы над фашизмом.
"Поэтому членам БРИКС необходимо создать свою суверенную платформу и базы данных для обучения ИИ, которые будут учитывать культурные, исторические и политические особенности наших стран, и такая возможность у нас есть", - сказал Бабаков.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Маск задался вопросом о смысле жизни в эпоху ИИ
9 января, 12:34
Кроме того, он отметил наличие разработок российских специалистов в сфере искусственного интеллекта, применимых для прогнозирования и планирования развития государств, регионов, отраслей и комплексов. Этот ИИ-инструмент, рассказал депутат Госдумы, позволяет как решать, масштабные задачи государственного планирования, так и моделировать различные варианты развития будущего в интересах стран БРИКС.
«
"Разработка единой базы данных, включающей в себя объективные факты, научные достижения и культурные особенности, поможет устранить риски искажения информации. Вместо переноса чужих ценностей мы можем внедрить общие подходы, создать единую суверенную этическую модель, основанные на традиционных ценностях, уважении к суверенитету и истории каждого из участников БРИКС", - считает Бабаков.
Он добавил, что необходимо внедрить общие механизмы сертификации и стандартизации ИИ-систем и повысить уровень международного взаимодействия в сфере этического использования ИИ.
"Настало время направить будущее искусственного интеллекта на благо наших стран и народов. Необходимо объединить усилия и создать систему, которая отражает наши ценности, историю и перспективы. Это задача не одного дня, но наша совместная работа позволит добиться успеха", - заключил Бабаков.
Одиннадцатого декабря 2024 года глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ежегодной конференции AI Journey объявил о создании альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта (альянс БРИКС+AI), к которому на первом этапе присоединились более 20 компаний из шести стран объединения: России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана, ОАЭ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Путин рассказал, когда будет запущена работа БРИКС в области развития ИИ
11 декабря 2024, 17:58
 
ТехнологииСШАРоссияБразилияАлександр БабаковКирилл ДмитриевБРИКСГосдума РФРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала