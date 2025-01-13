В Госдуме призвали создать нормативную базу в сфере ИИ для стран БРИКС
Депутат Бабаков: нужно сформировать нормативную базу в сфере ИИ для стран БРИКС
© iStock.com / gorodenkoffРабота с искусственным интеллектом
© iStock.com / gorodenkoff
Работа с искусственным интеллектом. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Необходимо сформировать общую нормативную базу в сфере искусственного интеллекта для стран БРИКС, считает заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.
Он подчеркнул, что развитие ИИ несет как огромные возможности, так и существенные риски, и самый известный в мире ИИ - ChatGPT - стал ярким примером системы, обученной по стандартам и законам США. Этот факт, по его мнению, открывает важные вопросы об объективности данных и идеологических основах, которые используются для обучения подобных моделей.
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"Эксперты утверждают, что ИИ, разработанный в США, в своей основе несет идеологическое искажённое обучение. Не секрет, что данные, изначально загружаемые администраторами, корректируется в соответствии с политикой политкорректности, которая иногда противоречит реалиям здравого смысла и законам природы", - добавил Бабаков.
По его словам, существуют примеры фальсификации исторической роли России во Второй мировой войне, а также искажение информации о специальной военной операции, и эти фейки подрывают не только объективную оценку прошлого, но и основы международного мира, построенного на понимании причин и последствий трагедий Второй мировой войны, что особенно актуально в год 80-летия победы над фашизмом.
"Поэтому членам БРИКС необходимо создать свою суверенную платформу и базы данных для обучения ИИ, которые будут учитывать культурные, исторические и политические особенности наших стран, и такая возможность у нас есть", - сказал Бабаков.
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Кроме того, он отметил наличие разработок российских специалистов в сфере искусственного интеллекта, применимых для прогнозирования и планирования развития государств, регионов, отраслей и комплексов. Этот ИИ-инструмент, рассказал депутат Госдумы, позволяет как решать, масштабные задачи государственного планирования, так и моделировать различные варианты развития будущего в интересах стран БРИКС.
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"Разработка единой базы данных, включающей в себя объективные факты, научные достижения и культурные особенности, поможет устранить риски искажения информации. Вместо переноса чужих ценностей мы можем внедрить общие подходы, создать единую суверенную этическую модель, основанные на традиционных ценностях, уважении к суверенитету и истории каждого из участников БРИКС", - считает Бабаков.
Он добавил, что необходимо внедрить общие механизмы сертификации и стандартизации ИИ-систем и повысить уровень международного взаимодействия в сфере этического использования ИИ.
"Настало время направить будущее искусственного интеллекта на благо наших стран и народов. Необходимо объединить усилия и создать систему, которая отражает наши ценности, историю и перспективы. Это задача не одного дня, но наша совместная работа позволит добиться успеха", - заключил Бабаков.
Одиннадцатого декабря 2024 года глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ежегодной конференции AI Journey объявил о создании альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта (альянс БРИКС+AI), к которому на первом этапе присоединились более 20 компаний из шести стран объединения: России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана, ОАЭ.
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