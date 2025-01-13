https://ria.ru/20250113/gosduma-1993393558.html
В Госдуму внесут проект об образах многодетных семей в рекламе
В Госдуму внесут проект об образах многодетных семей в рекламе - РИА Новости, 13.01.2025
В Госдуму внесут проект об образах многодетных семей в рекламе
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут 13 января на рассмотрение палаты законопроект, согласно... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T00:23:00+03:00
2025-01-13T00:23:00+03:00
2025-01-13T00:23:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут 13 января на рассмотрение палаты законопроект, согласно которому рекламодатели при размещении рекламы на телеканале, направленной на формирование позитивного образа многодетной семьи, обязаны использовать образы семей с тремя и более детьми, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 5 ФЗ "О рекламе", согласно которому в случае размещения на телеканале (в телепрограммах, телепередачах) рекламы, направленной на формирование позитивного образа многодетной семьи, рекламодатели, рекламораспространители и их представители и посредники обязаны использовать образы семей с тремя и более детьми", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что для повышения рождаемости в РФ наряду с повышением уровня жизни семей, улучшением жилищных условий, повышением доступности услуг присмотра за детьми, установлением гарантий для многодетных семей, крайне важно формировать позитивный образ многодетной семьи. "Семья с тремя детьми должна стать нормой для России", - подчеркивается в пояснительной записке. "Одним из эффективных инструментов для формирования в обществе позитивного образа многодетной семьи является реклама, размещаемая в телепрограммах и телепередачах", - добавили авторы законопроекта. По их мнению, принятие этой инициативы окажет положительное влияние на динамику рождаемости в России, будет способствовать укреплению семейных ценностей и повышению престижа многодетности.
https://ria.ru/20250109/lgoty-1728217952.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об образах многодетных семей в рекламе
ЛДПР предложила обязать рекламодателей использовать образы многодетных семей
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут 13 января на рассмотрение палаты законопроект, согласно которому рекламодатели при размещении рекламы на телеканале, направленной на формирование позитивного образа многодетной семьи, обязаны использовать образы семей с тремя и более детьми, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 5 ФЗ "О рекламе", согласно которому в случае размещения на телеканале (в телепрограммах, телепередачах) рекламы, направленной на формирование позитивного образа многодетной семьи, рекламодатели, рекламораспространители и их представители и посредники обязаны использовать образы семей с тремя и более детьми", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней отмечается, что для повышения рождаемости в РФ
наряду с повышением уровня жизни семей, улучшением жилищных условий, повышением доступности услуг присмотра за детьми, установлением гарантий для многодетных семей, крайне важно формировать позитивный образ многодетной семьи. "Семья с тремя детьми должна стать нормой для России", - подчеркивается в пояснительной записке.
"Одним из эффективных инструментов для формирования в обществе позитивного образа многодетной семьи является реклама, размещаемая в телепрограммах и телепередачах", - добавили авторы законопроекта.
По их мнению, принятие этой инициативы окажет положительное влияние на динамику рождаемости в России, будет способствовать укреплению семейных ценностей и повышению престижа многодетности.