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При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:53 13.01.2025 (обновлено: 17:54 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/gorlovka-1993520711.html
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.01.2025
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на центр Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:53:00+03:00
2025-01-13T17:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на центр Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. В понедельник управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что ВСУ в 16.15 атаковали центр Горловки с помощью беспилотника-камикадзе. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов по улице Интернациональной (Центрально-Городской район Горловки) ранен мирный гражданин", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
россия
донецкая народная республика
горловка
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россия, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при сбросе снаряда с дрона на центр Горловки пострадал человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на центр Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
В понедельник управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что ВСУ в 16.15 атаковали центр Горловки с помощью беспилотника-камикадзе.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов по улице Интернациональной (Центрально-Городской район Горловки) ранен мирный гражданин", - говорится в сообщении мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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