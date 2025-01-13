https://ria.ru/20250113/gorlovka-1993505586.html
ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе
ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе - РИА Новости, 13.01.2025
ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали центр Горловки с помощью беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:48:00+03:00
2025-01-13T16:48:00+03:00
2025-01-13T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Горловки с помощью беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована атака БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении управления. Информация о последствиях на данный момент не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе
СЦКК: ВСУ атаковали центр Горловки дроном-камикадзе