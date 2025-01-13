https://ria.ru/20250113/gorlovka-1993473564.html

Обстрелы ВСУ обесточили три поселка в Горловке

Обстрелы ВСУ обесточили три поселка в Горловке - РИА Новости, 13.01.2025

Обстрелы ВСУ обесточили три поселка в Горловке

Три поселка частично обесточены в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:34:00+03:00

2025-01-13T14:34:00+03:00

2025-01-13T14:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Три поселка частично обесточены в Горловке в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "В результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки частично обесточены жилой массив "Комсомолец", поселок шахты имени Ю. А. Гагарина, поселок шахты "19/20", - говорится в Telegram-канале управления. По его данным, в 11.30 мск украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

горловка

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россия, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, происшествия