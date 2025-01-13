https://ria.ru/20250113/gladkov-1993448587.html
Белгородский губернатор потребовал от чиновников не опаздывать на работу
Белгородский губернатор потребовал от чиновников не опаздывать на работу - РИА Новости, 13.01.2025
Белгородский губернатор потребовал от чиновников не опаздывать на работу
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время оперативного совещания правительства предложил контролировать время прихода на работу представителей... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:27:00+03:00
2025-01-13T12:27:00+03:00
2025-01-13T12:27:00+03:00
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время оперативного совещания правительства предложил контролировать время прихода на работу представителей власти и не допускать опозданий даже на минуту. "С учётом того, что у нас рабочий день, раньше приходить на работу можно, позже нельзя… Работы настолько много, что отсутствие на рабочем месте снижает и качество работы, и выполнение объёма. Поэтому давайте мы с завтрашнего дня, мне нужно, чтобы на входе контролировать. Опоздание на минуту – это опоздание на рабочее место, это неправильно", - сказал Гладков. Губернатор предложил чиновникам ориентироваться на него, так как он начинает рабочий день в 6 утра. "Я думаю, что нужно пример брать с руководства. Руководство приходит к шести на работу, поэтому до руководителя можно приходить", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20250113/kuban-1993403099.html
белгородская область
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Белгородский губернатор потребовал от чиновников не опаздывать на работу
Белгородский губернатор Гладков потребовал от чиновников не опаздывать на работу