https://ria.ru/20250113/germaniya-1993397298.html
Писториус утверждает, что Шольц не блокировал новый пакет помощи Киеву
Писториус утверждает, что Шольц не блокировал новый пакет помощи Киеву - РИА Новости, 13.01.2025
Писториус утверждает, что Шольц не блокировал новый пакет помощи Киеву
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что находящаяся на согласовании дополнительная помощь Киеву в размере трех миллиардов евро не блокируется... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T01:24:00+03:00
2025-01-13T01:24:00+03:00
2025-01-13T01:24:00+03:00
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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что находящаяся на согласовании дополнительная помощь Киеву в размере трех миллиардов евро не блокируется офисом канцлера Олафа Шольца, как ранее утверждалось в СМИ, об этом он сообщил изданию Tagesspiegel. "Блокирования нет", - сказал он. Писториус подтвердил, что министерство обороны готовит новый пакет военной помощи Украине и "теперь должно быть принято политическое решение". По его словам, когда "все вопросы будут решены", он рассчитывает на положительное решение. Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Анналена Бербок и Писториус. По информации Spiegel, офис канцлера оправдывает свое вето против плана тем, что не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом. Кроме того сообщается, что еще одним возможным мотивом Шольца, члена Социал-демократической партии Германии, может быть страх отпугнуть перед выборами электорат СДПГ выделением очередного пакета помощи.
https://ria.ru/20250110/ukraina-1993069746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, киев, борис писториус, олаф шольц, анналена бербок
В мире, Германия, Украина, Киев, Борис Писториус, Олаф Шольц, Анналена Бербок
Писториус утверждает, что Шольц не блокировал новый пакет помощи Киеву
Министр обороны Германии Писториус: дополнительная помощь Украине не блокируется