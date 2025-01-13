https://ria.ru/20250113/germaniya-1993106173.html

Страх и ненависть. Новый канцлер Германии удивит Путина

Страх и ненависть. Новый канцлер Германии удивит Путина - РИА Новости, 13.01.2025

Страх и ненависть. Новый канцлер Германии удивит Путина

Уходящий глава ФРГ Олаф Шольц выступил против передачи Украине очередной крупной партии оружия. Однако до парламентских выборов осталось чуть больше месяца,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T08:00:00+03:00

2025-01-13T08:00:00+03:00

2025-01-13T08:02:00+03:00

в мире

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христианско-социальный союз

ангела меркель

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Уходящий глава ФРГ Олаф Шольц выступил против передачи Украине очередной крупной партии оружия. Однако до парламентских выборов осталось чуть больше месяца, после чего новые власти могут отправить Киеву все, о чем бы ни попросил Зеленский, включая дальнобойные ракеты. В том, что происходит в Берлине, разбирается РИА Новости.Оружие преткновенияПо данным Der Spiegel, Шольц заблокировал дополнительный пакет военной помощи Украине на три миллиарда евро, который подготовили глава МИД и Минобороны Анналена Бербок, представляющая "Зеленых", и соратник канцлера по СДПГ Борис Писториус. Как уточняет издание, они надеялись успеть провести операцию до парламентских выборов, намеченных на 23 февраля. Вместе с тем бюджет на 2025-й сверстан таким образом, что вся поддержка Киева должна уложиться в четыре миллиарда.Сейчас туда собирались прислать три системы ПВО IRIS-T, снаряды и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, десять гаубиц, а также боеприпасы. Тем самым Бербок и Писториус хотели продемонстрировать украинским властям, что поставки Берлина не иссякнут и после выборов. Как отмечает Der Spiegel, для них это особенно важно в связи с возвращением Дональда Трампа в кресло президента США, а также успехами российской армии на поле боя.Однако Шольц считает, что спешить не стоит. Во-первых, в конце декабря Германия уже обязалась выделить Киеву пятнадцать танков Leopard 1 A5, две зенитные самоходные установки Gepard, тридцать броневиков MRAP, самоходную гаубицу PzH 2000, двенадцать броневиков с системами кинетической защиты, два радара TRML-4D и другое вооружение. Во-вторых, канцлер полагает, что неправильно ставить новое правительство перед уже свершившимся фактом. В-третьих, он опасается навредить предвыборной кампании СДПГ.Между тем, согласно опросу Der Spiegel, следующий кабинет министров, скорее всего, сформируют вокруг ХДС/ХСС в коалиции с "Зелеными" или СДПГ. Так, за ХДС/ХСС готовы проголосовать 31% избирателей, за "Зеленых" — 13, за социал-демократов — 16. На втором месте по популярности "Альтернатива для Германии" — 19%, но с этой партией никто не собирается сотрудничать.Кроме того, пройти в парламент может "Союз Сары Вагенкнехт" (рейтинг — пять процентов). "Свободная демократическая партия", которая до недавнего времени входила в правящую коалицию, в этот раз рискует не преодолеть пятипроцентный барьер. Также за бортом, вероятно, окажутся "Левые", бывшие соратники Вагенкнехт.Новый канцлерСреди политиков предпочтения немцев распределились иначе. С большим отрывом лидируют представители СДПГ министр обороны Писториус и президент Франк-Вальтер Штайнмайер — 69 и 65%. Рейтинг министра образования от "Зеленых" Джема Оздемира — 50%. У Шольца — 31. У кандидата в премьер-министры от ХДС/ХСС Фридриха Мерца — 39.Мерц известен как жесткий критик правительства Шольца и сторонник увеличения военной помощи Украине. В ходе декабрьского визита в Киев он заявил: "Мы сделали слишком мало и действовали слишком медленно".Он старается позиционировать себя как представитель "среднего класса", но это плохо вяжется с его образом жизни. Миллионер предпочитает путешествовать на собственном двухмоторном самолете. Для Германии это непривычно. Примечательно, что в прошлом он проиграл внутрипартийную борьбу Ангеле Меркель, в результате чего на десять лет ушел из политики в бизнес.Как отмечают местные СМИ, несмотря на все усилия, Мерц так и не снискал всенародной любви. И канцлером он станет не благодаря собственным заслугам, а из-за слабости правительства Шольца, которое критикуют со всех сторон. Наблюдатели указывают на резкость и импульсивность Мерца, за что ему часто приходится извиняться. Шольц и тем более Меркель — его полная противоположность.Во внутренней политике Мерц обещает бороться с нелегальными мигрантами, в том числе украинскими, понизить налоги и отказаться от увеличения внутреннего долга страны. В сфере обороны хочет сделать так, чтобы военные расходы достигли полагающихся по правилам НАТО двух процентов ВВП. Российская спецоперация, по его мнению, — это "война против Запада и демократии". Он убежден, что Украина должна победить, но не уточняет, как именно.Назад в будущееДоцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин не думает, что при Мерце политика Германии сильно изменится."Он постарается усилить значимость Берлина в НАТО и Евросоюзе. Конечно, с Москвой отношения еще больше ухудшатся. В то же время у него непросто с Трампом, поэтому ему нигде не будет легко", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.По его мнению, от чересчур радикальных шагов Мерца удержат партнеры по правящей коалиции, если в нее войдет СДПГ. Несмотря на разногласия с Шольцем, такой альянс возможен для ХДС/ХСС, так как хорошо зарекомендовал себя при Меркель. Если же Мерц не пожелает прислушиваться к коллегам, коалиция развалится, и тогда он лишится поста канцлера, к которому стремился десятилетиями.Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов тоже указал на неизбежность дальнейшей деградации отношений Берлина с Москвой при Мерце."Пока непонятно, из кого сформируют правящую коалицию. Ясно только, что обойдутся без АдГ и Вагенкнехт. В любом случае Мерц постарается передать Киеву как можно больше оружия. На это уйдет минимум год, но он добьется своего", — уверен германист.Шольц прекрасно понимает, что нельзя переходить красную линию, на которую неоднократно указывала Москва, продолжает он. Если Берлин предоставит киевскому режиму дальнобойные ракеты, последует жесткий ответ. Но Мерц этого не боится."У него нет значимого управленческого опыта. Компетенций недостаточно для управления государством, он ничем себя не проявил. Даже внутри ХДС/ХСС есть молодые политики, способные оспорить его претензии на пост канцлера", — добавляет Белов.И заключает: Мерц не справится ни с экономическими проблемами Германии, ни с внешней политикой.

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991650718.html

https://ria.ru/20240915/germaniya-1972310942.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, германия, москва, берлин (город), олаф шольц, фридрих мерц, христианско-социальный союз, ангела меркель