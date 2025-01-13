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Reuters сообщило о прорыве на переговорах по Газе в Дохе - РИА Новости, 13.01.2025
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11:47 13.01.2025 (обновлено: 14:03 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/gaza-1993439718.html
Reuters сообщило о прорыве на переговорах по Газе в Дохе
Reuters сообщило о прорыве на переговорах по Газе в Дохе - РИА Новости, 13.01.2025
Reuters сообщило о прорыве на переговорах по Газе в Дохе
Участники переговоров в Дохе по урегулированию в секторе Газа добились прорыва, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:47:00+03:00
2025-01-13T14:03:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Участники переговоров в Дохе по урегулированию в секторе Газа добились прорыва, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров."Прорыв был достигнут в Дохе после полуночи после переговоров между главами разведки Израиля, спецпосланником избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку и премьер-министром Катара", — приводит агентство слова чиновника.Как отмечается, Катар, выступающий посредником, уже передал Израилю и ХАМАС окончательный проект соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.Очередной раунд переговоров начался в Дохе 12 января, после того как туда прибыла израильская делегация.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли более 46 тысяч человек, пострадали почти 110 тысяч.
https://ria.ru/20250112/spetsposlannik-1993302637.html
https://ria.ru/20241229/izrail-1991962793.html
https://ria.ru/20250110/khamas-1993093606.html
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в мире, израиль, хамас, доха, сша, дональд трамп
В мире, Израиль, ХАМАС, Доха, США, Дональд Трамп
Reuters сообщило о прорыве на переговорах по Газе в Дохе

Reuters: проект о прекращении огня и обмене пленными направлен Израилю и ХАМАС

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Участники переговоров в Дохе по урегулированию в секторе Газа добились прорыва, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров.
"Прорыв был достигнут в Дохе после полуночи после переговоров между главами разведки Израиля, спецпосланником избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку и премьер-министром Катара", — приводит агентство слова чиновника.
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12 января, 01:50
Как отмечается, Катар, выступающий посредником, уже передал Израилю и ХАМАС окончательный проект соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.
Очередной раунд переговоров начался в Дохе 12 января, после того как туда прибыла израильская делегация.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли более 46 тысяч человек, пострадали почти 110 тысяч.
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