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Фицо пригласил Зеленского на встречу - РИА Новости, 13.01.2025
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17:25 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/gaz-1993514599.html
Фицо пригласил Зеленского на встречу
Фицо пригласил Зеленского на встречу - РИА Новости, 13.01.2025
Фицо пригласил Зеленского на встречу
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме к Владимиру Зеленскому пригласил его на встречу на фоне остановки Украиной транзита газа по своей... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:25:00+03:00
2025-01-13T17:25:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме к Владимиру Зеленскому пригласил его на встречу на фоне остановки Украиной транзита газа по своей территории в Европу. "Позвольте мне, как высшему представителю словацкой исполнительной власти, пригласить вас на переговоры", - говорится в тексте открытого письма, опубликованного Фицо на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Фицо отметил, что встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной. "Такая встреча создаст хорошие предпосылки для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины, о возможных технических решениях, берущих во внимание окончание действия договора между компетентными украинской и российской компаниями к 31 декабря 2024 года, о влиянии остановки транзита газа через Украину на снижающуюся конкурентоспособность европейской экономики и о развитии двусторонних словацко-украинских отношений", - добавил словацкий премьер. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20241227/fitso-1991769098.html
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993413126.html
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украина, словакия, европа, роберт фицо, владимир зеленский, facebook, евросоюз, газпром, транзит газа через украину
Украина, Словакия, Европа, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Facebook, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину
Фицо пригласил Зеленского на встречу

Фицо пригласил Зеленского на встречу из-за остановки Киевом транзита газа

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме к Владимиру Зеленскому пригласил его на встречу на фоне остановки Украиной транзита газа по своей территории в Европу.
"Позвольте мне, как высшему представителю словацкой исполнительной власти, пригласить вас на переговоры", - говорится в тексте открытого письма, опубликованного Фицо на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Фицо отметил, что встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной.
"Такая встреча создаст хорошие предпосылки для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины, о возможных технических решениях, берущих во внимание окончание действия договора между компетентными украинской и российской компаниями к 31 декабря 2024 года, о влиянии остановки транзита газа через Украину на снижающуюся конкурентоспособность европейской экономики и о развитии двусторонних словацко-украинских отношений", - добавил словацкий премьер.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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УкраинаСловакияЕвропаРоберт ФицоВладимир ЗеленскийFacebookЕвросоюзГазпромтранзит газа через Украину
 
 
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