https://ria.ru/20250113/gaz-1993514599.html

Фицо пригласил Зеленского на встречу

Фицо пригласил Зеленского на встречу - РИА Новости, 13.01.2025

Фицо пригласил Зеленского на встречу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме к Владимиру Зеленскому пригласил его на встречу на фоне остановки Украиной транзита газа по своей... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:25:00+03:00

2025-01-13T17:25:00+03:00

2025-01-13T17:25:00+03:00

украина

словакия

европа

роберт фицо

владимир зеленский

facebook

евросоюз

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg

БРАТИСЛАВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме к Владимиру Зеленскому пригласил его на встречу на фоне остановки Украиной транзита газа по своей территории в Европу. "Позвольте мне, как высшему представителю словацкой исполнительной власти, пригласить вас на переговоры", - говорится в тексте открытого письма, опубликованного Фицо на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Фицо отметил, что встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной. "Такая встреча создаст хорошие предпосылки для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины, о возможных технических решениях, берущих во внимание окончание действия договора между компетентными украинской и российской компаниями к 31 декабря 2024 года, о влиянии остановки транзита газа через Украину на снижающуюся конкурентоспособность европейской экономики и о развитии двусторонних словацко-украинских отношений", - добавил словацкий премьер. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241227/fitso-1991769098.html

https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993413126.html

украина

словакия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, словакия, европа, роберт фицо, владимир зеленский, facebook, евросоюз, газпром, транзит газа через украину