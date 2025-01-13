https://ria.ru/20250113/gaz-1993448289.html

Европа в 2024 году увеличила импорт российского газа

Европа в 2024 году увеличила импорт российского газа - РИА Новости, 13.01.2025

Европа в 2024 году увеличила импорт российского газа

Европа (государства ЕС, а также ряд балканских стран и Молдавия) в прошлом году увеличили импорт трубопроводного газа из России на 13,4%, до 32,75 миллиарда... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:27:00+03:00

2025-01-13T12:27:00+03:00

2025-01-13T12:27:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Европа (государства ЕС, а также ряд балканских стран и Молдавия) в прошлом году увеличили импорт трубопроводного газа из России на 13,4%, до 32,75 миллиарда кубометров, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Российский газ шел в Европу в прошлом году по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию; из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию и Чехию. Поставки газа по турецкому коридору в 2024 году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,4%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу выросли на 13,4%, до 32,75 миллиарда кубометров. Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется. Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину. Киев ранее неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940701767.html

https://ria.ru/20250102/gaz-1992342308.html

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экономика, европа, молдавия, россия, евросоюз, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, турецкий поток