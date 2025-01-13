В США раскрыли, к чему приведет дефицит газа в Европе
Bloomberg: Европа угрожает спровоцировать борьбу за газ в мире
Компрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Столкнувшаяся с энергетическим дефицитом Европа угрожает спровоцировать глобальную борьбу за газ, пишет Bloomberg.
"Европа рискует не выполнить свои целевые показатели по запасам газа на следующую зиму, что создает условия для последней схватки за поставки, прежде чем новые мощности по производству сжиженного природного газа начнут облегчать ситуацию в следующем году", — говорится в публикации.
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Отмечается, что при этом более бедные развивающиеся страны от Азии до Южной Америки рискуют быть вытесненными с рынка.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.
Венгерская газета Magyar Nemzet ранее писала, что Зеленский усугубил положение Украины отказом от транзита российского газа, так как Киев потеряет значительные доходы.
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