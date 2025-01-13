На Западе забили тревогу из-за российского газа
Bloomberg: Европа рискует не достичь целевых показателей по запасам газа к зиме
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Европа может не накопить достаточных запасов газа на следующий зимний период, пишет Bloomberg.
Отмечается, что для покрытия прогнозируемого спроса, Европе потребуется импортировать дополнительно до десяти миллионов тонн СПГ в год, что примерно на десять процентов больше, чем в 2024 году. Дополнительные трудности создает прекращение транзита российского газа через территорию Украины, указывается в статье.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.
Венгерская газета Magyar Nemzet ранее писала, что Зеленский усугубил положение Украины отказом от транзита российского газа, так как Киев потеряет значительные доходы.