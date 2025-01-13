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На Западе забили тревогу из-за российского газа - РИА Новости, 13.01.2025
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10:51 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/gaz-1993429076.html
На Западе забили тревогу из-за российского газа
На Западе забили тревогу из-за российского газа - РИА Новости, 13.01.2025
На Западе забили тревогу из-за российского газа
Европа может не накопить достаточных запасов газа на следующий зимний период, пишет Bloomberg. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:51:00+03:00
2025-01-13T10:51:00+03:00
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европа
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Европа может не накопить достаточных запасов газа на следующий зимний период, пишет Bloomberg."Впервые с тех пор, как энергетический кризис усугубился конфликтом на Украине, Европа рискует не выполнить свои целевые показатели по запасам газа на следующую зиму", — говорится в публикации.Отмечается, что для покрытия прогнозируемого спроса, Европе потребуется импортировать дополнительно до десяти миллионов тонн СПГ в год, что примерно на десять процентов больше, чем в 2024 году. Дополнительные трудности создает прекращение транзита российского газа через территорию Украины, указывается в статье."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.Венгерская газета Magyar Nemzet ранее писала, что Зеленский усугубил положение Украины отказом от транзита российского газа, так как Киев потеряет значительные доходы.
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993419993.html
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в мире, европа, россия, украина
В мире, Европа, Россия, Украина
На Западе забили тревогу из-за российского газа

Bloomberg: Европа рискует не достичь целевых показателей по запасам газа к зиме

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Европа может не накопить достаточных запасов газа на следующий зимний период, пишет Bloomberg.
"Впервые с тех пор, как энергетический кризис усугубился конфликтом на Украине, Европа рискует не выполнить свои целевые показатели по запасам газа на следующую зиму", — говорится в публикации.
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Отмечается, что для покрытия прогнозируемого спроса, Европе потребуется импортировать дополнительно до десяти миллионов тонн СПГ в год, что примерно на десять процентов больше, чем в 2024 году. Дополнительные трудности создает прекращение транзита российского газа через территорию Украины, указывается в статье.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.
Венгерская газета Magyar Nemzet ранее писала, что Зеленский усугубил положение Украины отказом от транзита российского газа, так как Киев потеряет значительные доходы.
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