В туалетах парламента Финляндии нашли следы наркотиков, сообщили СМИ
Yle: в туалетах парламента Финляндии после корпоратива нашли следы наркотиков
© YleКадр видео, опубликованного Yle
© Yle
Кадр видео, опубликованного Yle
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следы наркотиков обнаружены в туалетах парламента Финляндии после рождественского корпоратива, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle.
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"Yle искал следы наркотиков в туалетах парламента в ночь, когда парламентские фракции проводили рождественский корпоратив. Лабораторный анализ показал, что следы наркотиков были обнаружены в трех уборных", - говорится в материале.
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Как уточняет Yle, образцы собирались на нескольких этажах парламента. Спустя три недели пришел результат лабораторного анализа. В парламентских уборных обнаружили следы амфетамина, экстази и кокаина, сообщает Yle.
Телерадиовещатель хотел выяснить, попадают ли следы наркотиков в помещения парламента, где депутаты принимают законы, касающиеся их употребления.
При этом Yle со ссылкой на лабораторию поясняет, что употребление запрещенных веществ могло происходить необязательно в уборных парламента и необязательно в день празднования Рождества. Следы наркотических средств могли попасть в туалеты с одежды, через слюну и другие выделения людей, которые пользовались этими уборными.
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