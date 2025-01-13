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В туалетах парламента Финляндии нашли следы наркотиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
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16:25 13.01.2025 (обновлено: 18:39 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/finlyandiya-1993498870.html
В туалетах парламента Финляндии нашли следы наркотиков, сообщили СМИ
В туалетах парламента Финляндии нашли следы наркотиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
В туалетах парламента Финляндии нашли следы наркотиков, сообщили СМИ
Следы наркотиков обнаружены в туалетах парламента Финляндии после рождественского корпоратива, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:25:00+03:00
2025-01-13T18:39:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следы наркотиков обнаружены в туалетах парламента Финляндии после рождественского корпоратива, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle. "Yle искал следы наркотиков в туалетах парламента в ночь, когда парламентские фракции проводили рождественский корпоратив. Лабораторный анализ показал, что следы наркотиков были обнаружены в трех уборных", - говорится в материале. Как уточняет Yle, образцы собирались на нескольких этажах парламента. Спустя три недели пришел результат лабораторного анализа. В парламентских уборных обнаружили следы амфетамина, экстази и кокаина, сообщает Yle. Телерадиовещатель хотел выяснить, попадают ли следы наркотиков в помещения парламента, где депутаты принимают законы, касающиеся их употребления. При этом Yle со ссылкой на лабораторию поясняет, что употребление запрещенных веществ могло происходить необязательно в уборных парламента и необязательно в день празднования Рождества. Следы наркотических средств могли попасть в туалеты с одежды, через слюну и другие выделения людей, которые пользовались этими уборными.
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990596559.html
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в мире, финляндия, происшествия
В мире, Финляндия, Происшествия
В туалетах парламента Финляндии нашли следы наркотиков, сообщили СМИ

Yle: в туалетах парламента Финляндии после корпоратива нашли следы наркотиков

© YleКадр видео, опубликованного Yle
Кадр видео, опубликованного Yle - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Yle
Кадр видео, опубликованного Yle
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следы наркотиков обнаружены в туалетах парламента Финляндии после рождественского корпоратива, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle.
«
"Yle искал следы наркотиков в туалетах парламента в ночь, когда парламентские фракции проводили рождественский корпоратив. Лабораторный анализ показал, что следы наркотиков были обнаружены в трех уборных", - говорится в материале.
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Как уточняет Yle, образцы собирались на нескольких этажах парламента. Спустя три недели пришел результат лабораторного анализа. В парламентских уборных обнаружили следы амфетамина, экстази и кокаина, сообщает Yle.
Телерадиовещатель хотел выяснить, попадают ли следы наркотиков в помещения парламента, где депутаты принимают законы, касающиеся их употребления.
При этом Yle со ссылкой на лабораторию поясняет, что употребление запрещенных веществ могло происходить необязательно в уборных парламента и необязательно в день празднования Рождества. Следы наркотических средств могли попасть в туалеты с одежды, через слюну и другие выделения людей, которые пользовались этими уборными.
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