https://ria.ru/20250113/finljandija-1993396388.html

Финляндия начинает второй этап учений на границе с Россией

Финляндия начинает второй этап учений на границе с Россией - РИА Новости, 13.01.2025

Финляндия начинает второй этап учений на границе с Россией

Пограничная охрана Финляндии начинает второй этап учений по обеспечению безопасности вблизи закрытой границы с Россией, тренировки продлятся до пятницы. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T01:03:00+03:00

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2025-01-13T01:03:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии начинает второй этап учений по обеспечению безопасности вблизи закрытой границы с Россией, тренировки продлятся до пятницы. Первый этап прошел 8 и 9 января. Учения проходят в районах Иматры, Нуйямаа, Ваалимаа и Виролахти, в которых располагаются крупнейшие по пассажиропотоку пункты пересечения границы с Россией. Цель учений - повысить готовность ведомств к управлению пограничной безопасностью. В тренировках примет участие полиция, таможня, спасательная служба и силы обороны. Всего в учениях задействовано порядка 300 человек. Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20250109/finljandija-1992903152.html

https://ria.ru/20241227/finlyandiya-1991577641.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, петтери орпо, мария захарова