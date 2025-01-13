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Евросоюз выделит Украине 140 миллионов евро - РИА Новости, 13.01.2025
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14:23 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/evrosoyuz-1993471824.html
Евросоюз выделит Украине 140 миллионов евро
Евросоюз выделит Украине 140 миллионов евро - РИА Новости, 13.01.2025
Евросоюз выделит Украине 140 миллионов евро
Евросоюз выделит пакет в 140 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, говорится в заявлении Еврокомиссии. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:23:00+03:00
2025-01-13T14:23:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Евросоюз выделит пакет в 140 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, говорится в заявлении Еврокомиссии. "Финансирование будет направлено на экстренную помощь, включая продовольствие, жилье, питьевую воду, здравоохранение и защиту от холодов. Основными приоритетами являются поддержка уязвимых слоев населения в сильно пострадавших регионах Украины", - указывается в документе. Еще восемь миллионов евро выделят Молдавии на расходы по приему украинских беженцев. Сообщается, что общий объем гуманитарной помощи Еврокомиссии Украине составляет уже более одного миллиарда евро.
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в мире, украина, молдавия, еврокомиссия
В мире, Украина, Молдавия, Еврокомиссия
Евросоюз выделит Украине 140 миллионов евро

Евросоюз выделит 140 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Евросоюз выделит пакет в 140 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, говорится в заявлении Еврокомиссии.
«
"Финансирование будет направлено на экстренную помощь, включая продовольствие, жилье, питьевую воду, здравоохранение и защиту от холодов. Основными приоритетами являются поддержка уязвимых слоев населения в сильно пострадавших регионах Украины", - указывается в документе.
Еще восемь миллионов евро выделят Молдавии на расходы по приему украинских беженцев.
Сообщается, что общий объем гуманитарной помощи Еврокомиссии Украине составляет уже более одного миллиарда евро.
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