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В МИД заявили, что европейские власти далеки от интересов граждан - РИА Новости, 13.01.2025
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02:45 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/evrosoyuz-1993399745.html
В МИД заявили, что европейские власти далеки от интересов граждан
В МИД заявили, что европейские власти далеки от интересов граждан - РИА Новости, 13.01.2025
В МИД заявили, что европейские власти далеки от интересов граждан
Правящие круги в ФРГ, не имеющие интереса к закупкам газа через "Северный поток", и доминирующие в Европейском союзе политические силы далеки от интересов... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T02:45:00+03:00
2025-01-13T02:45:00+03:00
германия
россия
европа
владимир путин
еврокомиссия
евросоюз
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правящие круги в ФРГ, не имеющие интереса к закупкам газа через "Северный поток", и доминирующие в Европейском союзе политические силы далеки от интересов деловых сфер и жителей стран Европы, заявил директор Департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью газете "Известия". "У пока еще правящей коалиции в Германии интерес к возобновлению закупок через "Северный поток" отсутствует. Вкупе с высказываниями представителей Еврокомиссии, по сути, выражающих поддержку позиции Украины, это лишь подтверждает, что доминирующие в ЕС политические силы страшно далеки от интересов как промышленных и деловых кругов, так и рядовых граждан стран Европы", - заявил Масленников. Ранее президент России Владимир Путин, говоря о возможности поставок газа в Германию по сохранившейся после теракта нитке "Северного потока-2", заявил, что возможность транзита газа сохранилась, но немецкая сторона этого не хочет. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток) - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20250111/moldavija-1993259613.html
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германия, россия, европа, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Германия, Россия, Европа, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
В МИД заявили, что европейские власти далеки от интересов граждан

Масленников: политики в ЕС далеки от интересов бизнеса и жителей стран Европы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правящие круги в ФРГ, не имеющие интереса к закупкам газа через "Северный поток", и доминирующие в Европейском союзе политические силы далеки от интересов деловых сфер и жителей стран Европы, заявил директор Департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью газете "Известия".
"У пока еще правящей коалиции в Германии интерес к возобновлению закупок через "Северный поток" отсутствует. Вкупе с высказываниями представителей Еврокомиссии, по сути, выражающих поддержку позиции Украины, это лишь подтверждает, что доминирующие в ЕС политические силы страшно далеки от интересов как промышленных и деловых кругов, так и рядовых граждан стран Европы", - заявил Масленников.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Молдавии прокомментировали попытки ЕС решить энергокризис
11 января, 14:46
Ранее президент России Владимир Путин, говоря о возможности поставок газа в Германию по сохранившейся после теракта нитке "Северного потока-2", заявил, что возможность транзита газа сохранилась, но немецкая сторона этого не хочет.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток) - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Кандидат в канцлеры от "АдГ" пообещала перезапустить "Северный поток"
11 января, 21:12
 
ГерманияРоссияЕвропаВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюзГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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