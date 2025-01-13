https://ria.ru/20250113/evrosoyuz-1993399745.html

В МИД заявили, что европейские власти далеки от интересов граждан

В МИД заявили, что европейские власти далеки от интересов граждан - РИА Новости, 13.01.2025

В МИД заявили, что европейские власти далеки от интересов граждан

Правящие круги в ФРГ, не имеющие интереса к закупкам газа через "Северный поток", и доминирующие в Европейском союзе политические силы далеки от интересов... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T02:45:00+03:00

2025-01-13T02:45:00+03:00

2025-01-13T02:45:00+03:00

германия

россия

европа

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евросоюз

генеральная прокуратура рф

северный поток

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правящие круги в ФРГ, не имеющие интереса к закупкам газа через "Северный поток", и доминирующие в Европейском союзе политические силы далеки от интересов деловых сфер и жителей стран Европы, заявил директор Департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью газете "Известия". "У пока еще правящей коалиции в Германии интерес к возобновлению закупок через "Северный поток" отсутствует. Вкупе с высказываниями представителей Еврокомиссии, по сути, выражающих поддержку позиции Украины, это лишь подтверждает, что доминирующие в ЕС политические силы страшно далеки от интересов как промышленных и деловых кругов, так и рядовых граждан стран Европы", - заявил Масленников. Ранее президент России Владимир Путин, говоря о возможности поставок газа в Германию по сохранившейся после теракта нитке "Северного потока-2", заявил, что возможность транзита газа сохранилась, но немецкая сторона этого не хочет. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток) - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20250111/moldavija-1993259613.html

https://ria.ru/20250111/germaniya-1993290212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, европа, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире