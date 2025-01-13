В МИД заявили, что европейские власти далеки от интересов граждан
Масленников: политики в ЕС далеки от интересов бизнеса и жителей стран Европы
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правящие круги в ФРГ, не имеющие интереса к закупкам газа через "Северный поток", и доминирующие в Европейском союзе политические силы далеки от интересов деловых сфер и жителей стран Европы, заявил директор Департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью газете "Известия".
"У пока еще правящей коалиции в Германии интерес к возобновлению закупок через "Северный поток" отсутствует. Вкупе с высказываниями представителей Еврокомиссии, по сути, выражающих поддержку позиции Украины, это лишь подтверждает, что доминирующие в ЕС политические силы страшно далеки от интересов как промышленных и деловых кругов, так и рядовых граждан стран Европы", - заявил Масленников.
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Ранее президент России Владимир Путин, говоря о возможности поставок газа в Германию по сохранившейся после теракта нитке "Северного потока-2", заявил, что возможность транзита газа сохранилась, но немецкая сторона этого не хочет.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток) - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.