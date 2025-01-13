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В Энгельсе ликвидировали открытое горение на промышленном предприятии - РИА Новости, 13.01.2025
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07:32 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/engels-1993409398.html
В Энгельсе ликвидировали открытое горение на промышленном предприятии
В Энгельсе ликвидировали открытое горение на промышленном предприятии - РИА Новости, 13.01.2025
В Энгельсе ликвидировали открытое горение на промышленном предприятии
Открытое горение ликвидировали ночью на промышленном предприятии в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T07:32:00+03:00
2025-01-13T07:32:00+03:00
происшествия
энгельс
саратовская область
саратов
роман бусаргин
геннадий афанасьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали ночью на промышленном предприятии в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. "На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось добиться ликвидации открытого горения. Спасибо всем сотрудникам МЧС, спасателям и другим специалистам, которые круглосуточно находятся на месте. Работа продолжается", - написал он. В среду губернатор Саратовской области рассказал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В пятницу в саратовском селе Питерка похоронили сотрудника МЧС Жаслана Телеупова, в субботу в Саратове прошло прощание с пожарным Геннадием Афанасьевым. Еще один сотрудник МЧС госпитализирован в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20250110/gorenie-1993046045.html
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энгельс
саратовская область
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происшествия, энгельс, саратовская область, саратов, роман бусаргин, геннадий афанасьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Саратов, Роман Бусаргин, Геннадий Афанасьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Энгельсе ликвидировали открытое горение на промышленном предприятии

Губернатор Бусаргин заявил о ликвидации открытого огня на предприятии в Энгельсе

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramОперативный штаб, развернутый на территории предприятия, где произошло возгорание после атаки БПЛА в Саратовской области
Оперативный штаб, развернутый на территории предприятия, где произошло возгорание после атаки БПЛА в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Оперативный штаб, развернутый на территории предприятия, где произошло возгорание после атаки БПЛА в Саратовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали ночью на промышленном предприятии в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
"На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось добиться ликвидации открытого горения. Спасибо всем сотрудникам МЧС, спасателям и другим специалистам, которые круглосуточно находятся на месте. Работа продолжается", - написал он.
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В среду губернатор Саратовской области рассказал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован.
В пятницу в саратовском селе Питерка похоронили сотрудника МЧС Жаслана Телеупова, в субботу в Саратове прошло прощание с пожарным Геннадием Афанасьевым. Еще один сотрудник МЧС госпитализирован в тяжелом состоянии.
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ПроисшествияЭнгельсСаратовская областьСаратовРоман БусаргинГеннадий АфанасьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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