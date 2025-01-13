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В Энгельсе ликвидировали открытое горение на промышленном предприятии

В Энгельсе ликвидировали открытое горение на промышленном предприятии - РИА Новости, 13.01.2025

В Энгельсе ликвидировали открытое горение на промышленном предприятии

Открытое горение ликвидировали ночью на промышленном предприятии в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T07:32:00+03:00

2025-01-13T07:32:00+03:00

2025-01-13T07:32:00+03:00

происшествия

энгельс

саратовская область

саратов

роман бусаргин

геннадий афанасьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали ночью на промышленном предприятии в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. "На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось добиться ликвидации открытого горения. Спасибо всем сотрудникам МЧС, спасателям и другим специалистам, которые круглосуточно находятся на месте. Работа продолжается", - написал он. В среду губернатор Саратовской области рассказал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В пятницу в саратовском селе Питерка похоронили сотрудника МЧС Жаслана Телеупова, в субботу в Саратове прошло прощание с пожарным Геннадием Афанасьевым. Еще один сотрудник МЧС госпитализирован в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250110/gorenie-1993046045.html

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энгельс

саратовская область

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, энгельс, саратовская область, саратов, роман бусаргин, геннадий афанасьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)