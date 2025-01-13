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В ЕК прокомментировали атаку Украины на "Турецкий поток"
В ЕК прокомментировали атаку Украины на "Турецкий поток" - РИА Новости, 13.01.2025
В ЕК прокомментировали атаку Украины на "Турецкий поток"
В Еврокомиссии, комментируя информацию об атаке БПЛА Украины на компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае, заявили, что это вызывает... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:56:00+03:00
2025-01-13T14:56:00+03:00
2025-01-13T15:16:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. В Еврокомиссии, комментируя информацию об атаке БПЛА Украины на компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае, заявили, что это вызывает обеспокоенность."По этой информации я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность", - заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.Киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты, сообщили в Минобороны РФ.
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в мире, украина, краснодарский край, анна-каиса итконен, еврокомиссия, министерство обороны рф (минобороны рф), брюссель
В мире, Украина, Краснодарский край, Анна-Каиса Итконен, Еврокомиссия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брюссель
В ЕК прокомментировали атаку Украины на "Турецкий поток"
ЕК выразила обеспокоенность после атаки Украины на станцию "Турецкого потока"