https://ria.ru/20250113/ek-1993475814.html

В ЕК прокомментировали атаку Украины на "Турецкий поток"

В ЕК прокомментировали атаку Украины на "Турецкий поток" - РИА Новости, 13.01.2025

В ЕК прокомментировали атаку Украины на "Турецкий поток"

В Еврокомиссии, комментируя информацию об атаке БПЛА Украины на компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае, заявили, что это вызывает... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:56:00+03:00

2025-01-13T14:56:00+03:00

2025-01-13T15:16:00+03:00

в мире

украина

краснодарский край

анна-каиса итконен

еврокомиссия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. В Еврокомиссии, комментируя информацию об атаке БПЛА Украины на компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае, заявили, что это вызывает обеспокоенность."По этой информации я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность", - заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.Киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты, сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250113/stantsiya-1993463813.html

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в мире, украина, краснодарский край, анна-каиса итконен, еврокомиссия, министерство обороны рф (минобороны рф), брюссель