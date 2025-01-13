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На Украине раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 13.01.2025 (обновлено: 17:13 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/dubinskiy-1993437609.html
На Украине раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому
На Украине раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому - РИА Новости, 13.01.2025
На Украине раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому
Никто и ничего Владимиру Зеленскому уже не поможет, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:35:00+03:00
2025-01-13T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
киев
кир стармер
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Никто и ничего Владимиру Зеленскому уже не поможет, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Так он отреагировал на сообщения о готовящемся визите британского премьера Кира Стармера на Украину и итоги недавней встречи главы киевского режима с министрами обороны стран НАТО в Германии. "Все эти миллиарды с "рамштайна" — это инвестиции в их ВПК на годы вперед. Они сюда не попадут. Стратегических планов на передачу тяжелой, легкой, а также наступательной техники — ни у кого нет. Желающих воевать — нет. Денег — нет. Перспектив — нет", — говорится в публикации.Контактную группу в формате "Рамштайн", объединяющую более 50 стран, создали весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. Она стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Джо Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов. За время работы группа предоставила киевскому режиму более 126 миллиардов долларов военной помощи. При этом, как пишет газета New York Times, продолжение работы группы остается под вопросом на фоне смены американской администрации. В Пентагоне допускают, что при выходе Вашингтона из инициативы лидерство могут передать другой стране, чтобы сохранить глобальные поставки оружия для ВСУ.
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993414200.html
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993413126.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев, кир стармер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев, Кир Стармер
На Украине раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому

Нардеп Дубинский заявил, что никто и ничего Зеленскому уже не поможет

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Никто и ничего Владимиру Зеленскому уже не поможет, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Так он отреагировал на сообщения о готовящемся визите британского премьера Кира Стармера на Украину и итоги недавней встречи главы киевского режима с министрами обороны стран НАТО в Германии.
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"Все эти миллиарды с "рамштайна" — это инвестиции в их ВПК на годы вперед. Они сюда не попадут. Стратегических планов на передачу тяжелой, легкой, а также наступательной техники — ни у кого нет. Желающих воевать — нет. Денег — нет. Перспектив — нет", — говорится в публикации.
Контактную группу в формате "Рамштайн", объединяющую более 50 стран, создали весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. Она стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Джо Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов. За время работы группа предоставила киевскому режиму более 126 миллиардов долларов военной помощи.

При этом, как пишет газета New York Times, продолжение работы группы остается под вопросом на фоне смены американской администрации. В Пентагоне допускают, что при выходе Вашингтона из инициативы лидерство могут передать другой стране, чтобы сохранить глобальные поставки оружия для ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКиевКир Стармер
 
 
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