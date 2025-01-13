https://ria.ru/20250113/dubinskiy-1993437609.html

На Украине раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому

На Украине раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому - РИА Новости, 13.01.2025

На Украине раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому

Никто и ничего Владимиру Зеленскому уже не поможет, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T11:35:00+03:00

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2025-01-13T17:13:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Никто и ничего Владимиру Зеленскому уже не поможет, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Так он отреагировал на сообщения о готовящемся визите британского премьера Кира Стармера на Украину и итоги недавней встречи главы киевского режима с министрами обороны стран НАТО в Германии. "Все эти миллиарды с "рамштайна" — это инвестиции в их ВПК на годы вперед. Они сюда не попадут. Стратегических планов на передачу тяжелой, легкой, а также наступательной техники — ни у кого нет. Желающих воевать — нет. Денег — нет. Перспектив — нет", — говорится в публикации.Контактную группу в формате "Рамштайн", объединяющую более 50 стран, создали весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. Она стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Джо Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов. За время работы группа предоставила киевскому режиму более 126 миллиардов долларов военной помощи. При этом, как пишет газета New York Times, продолжение работы группы остается под вопросом на фоне смены американской администрации. В Пентагоне допускают, что при выходе Вашингтона из инициативы лидерство могут передать другой стране, чтобы сохранить глобальные поставки оружия для ВСУ.

https://ria.ru/20250113/ukraina-1993414200.html

https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993413126.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев, кир стармер