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В ДТП с автобусом в Самарской области пострадали четыре человека
В ДТП с автобусом в Самарской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 13.01.2025
В ДТП с автобусом в Самарской области пострадали четыре человека
Автобус столкнулся с "Газелью" и съехал в кювет в Самарской области, в результате пострадали четыре пассажира автобуса, сообщили журналистам в региональном... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:34:00+03:00
2025-01-13T15:34:00+03:00
2025-01-13T15:35:00+03:00
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самарская область
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САМАРА, 13 янв - РИА Новости. Автобус столкнулся с "Газелью" и съехал в кювет в Самарской области, в результате пострадали четыре пассажира автобуса, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России. По данным полиции, авария произошла в 12.40 мск на 81-м километре дороги Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" в Волжском районе. "Водитель 1968 года рождения, управляя автобусом, в салоне которого находилось пять человек, двигался со стороны города Чапаевск в направлении города Самара. В пути следования, не справившись с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Газель Next" под управлением водителя 1961 года рождения. От удара автобус допустил съезд в левый кювет по ходу движения. Четыре пассажира автобуса бригадой скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Движение на дороге частично перекрыто. Полицейские работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства происшествия.
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россия, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, дтп
Россия, Самарская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, ДТП
В ДТП с автобусом в Самарской области пострадали четыре человека
МВД: в Самарской области автобус столкнулся с "Газелью", пострадали 4 пассажира