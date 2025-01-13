https://ria.ru/20250113/dtp-1993477841.html

В Иркутской области столкнулись автобус и иномарка, есть пострадавшие

В Иркутской области столкнулись автобус и иномарка, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.01.2025

В Иркутской области столкнулись автобус и иномарка, есть пострадавшие

В Черемхово столкнулись пассажирский автобус и иномарка, в больницу доставлены три человека, в том числе два подростка, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:05:00+03:00

2025-01-13T15:05:00+03:00

2025-01-13T15:06:00+03:00

происшествия

черемхово

иркутская область

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ИРКУТСК, 13 янв — РИА Новости. В Черемхово столкнулись пассажирский автобус и иномарка, в больницу доставлены три человека, в том числе два подростка, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Черемхово сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля Toyota Allion. Предварительно установлено, что иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом "ПАЗ", в котором находились восемь пассажиров. "В результате случившегося с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены два подростка, а также водитель легковушки. Еще одному несовершеннолетнему оказана помощь на месте", - говорится в сообщении. Результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции, находятся на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20241216/tyumen-1989555832.html

черемхово

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, черемхово, иркутская область