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В Иркутской области столкнулись автобус и иномарка, есть пострадавшие
В Иркутской области столкнулись автобус и иномарка, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.01.2025
В Иркутской области столкнулись автобус и иномарка, есть пострадавшие
В Черемхово столкнулись пассажирский автобус и иномарка, в больницу доставлены три человека, в том числе два подростка, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:05:00+03:00
2025-01-13T15:05:00+03:00
2025-01-13T15:06:00+03:00
происшествия
черемхово
иркутская область
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ИРКУТСК, 13 янв — РИА Новости. В Черемхово столкнулись пассажирский автобус и иномарка, в больницу доставлены три человека, в том числе два подростка, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Черемхово сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля Toyota Allion. Предварительно установлено, что иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом "ПАЗ", в котором находились восемь пассажиров. "В результате случившегося с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены два подростка, а также водитель легковушки. Еще одному несовершеннолетнему оказана помощь на месте", - говорится в сообщении. Результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции, находятся на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20241216/tyumen-1989555832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черемхово, иркутская область
Происшествия, Черемхово, Иркутская область
В Иркутской области столкнулись автобус и иномарка, есть пострадавшие
В Черемхово столкнулись автобус и иномарка, три человека попали в больницу