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В Иркутской области столкнулись автобус и иномарка, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.01.2025
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15:05 13.01.2025 (обновлено: 15:06 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/dtp-1993477841.html
В Иркутской области столкнулись автобус и иномарка, есть пострадавшие
В Иркутской области столкнулись автобус и иномарка, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.01.2025
В Иркутской области столкнулись автобус и иномарка, есть пострадавшие
В Черемхово столкнулись пассажирский автобус и иномарка, в больницу доставлены три человека, в том числе два подростка, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:05:00+03:00
2025-01-13T15:06:00+03:00
происшествия
черемхово
иркутская область
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ИРКУТСК, 13 янв — РИА Новости. В Черемхово столкнулись пассажирский автобус и иномарка, в больницу доставлены три человека, в том числе два подростка, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Черемхово сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля Toyota Allion. Предварительно установлено, что иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом "ПАЗ", в котором находились восемь пассажиров. "В результате случившегося с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены два подростка, а также водитель легковушки. Еще одному несовершеннолетнему оказана помощь на месте", - говорится в сообщении. Результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции, находятся на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20241216/tyumen-1989555832.html
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происшествия, черемхово, иркутская область
Происшествия, Черемхово, Иркутская область
В Иркутской области столкнулись автобус и иномарка, есть пострадавшие

В Черемхово столкнулись автобус и иномарка, три человека попали в больницу

© Фото : МВД38/TelegramДТП в Черемхово
ДТП в Черемхово - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : МВД38/Telegram
ДТП в Черемхово
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ИРКУТСК, 13 янв — РИА Новости. В Черемхово столкнулись пассажирский автобус и иномарка, в больницу доставлены три человека, в том числе два подростка, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В Черемхово сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля Toyota Allion. Предварительно установлено, что иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом "ПАЗ", в котором находились восемь пассажиров.
"В результате случившегося с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены два подростка, а также водитель легковушки. Еще одному несовершеннолетнему оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.
Результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции, находятся на контроле прокуратуры.
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ПроисшествияЧеремховоИркутская область
 
 
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