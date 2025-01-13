https://ria.ru/20250113/dnr-1993553620.html

ВС России перерезали трассу Красноармейск — Константиновка, заявили в ДНР

ВС России перерезали трассу Красноармейск — Константиновка, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.01.2025

ВС России перерезали трассу Красноармейск — Константиновка, заявили в ДНР

Российские войска перерезали для ВСУ трассу Красноармейск – Константиновка в районе Димитрова (украинское название – Мирноград) в ДНР, сообщил советник главы... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T22:58:00+03:00

2025-01-13T22:58:00+03:00

2025-01-13T23:01:00+03:00

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вооруженные силы рф

красноармейск

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Российские войска перерезали для ВСУ трассу Красноармейск – Константиновка в районе Димитрова (украинское название – Мирноград) в ДНР, сообщил советник главы Республики Игорь Кимаковский. "(После освобождения села Шевченко – ред.) движение началось в сторону Удачного и Котлина. И, что интересно, с другой стороны - со стороны Мирнограда (или Димитрова) - там уже фактически идет разговор о том, что перерезали трассу Красноармейск – Константиновка", - сказал Кимаковский в эфире телеканала "Звезда". Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщало о том, что силы группировки российских войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в ряде районов населенных пунктов в ДНР, среди которых Димитров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, красноармейск, константиновка