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ВС России перерезали трассу Красноармейск — Константиновка, заявили в ДНР
ВС России перерезали трассу Красноармейск — Константиновка, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
ВС России перерезали трассу Красноармейск — Константиновка, заявили в ДНР
Российские войска перерезали для ВСУ трассу Красноармейск – Константиновка в районе Димитрова (украинское название – Мирноград) в ДНР, сообщил советник главы... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T22:58:00+03:00
2025-01-13T22:58:00+03:00
2025-01-13T23:01:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Российские войска перерезали для ВСУ трассу Красноармейск – Константиновка в районе Димитрова (украинское название – Мирноград) в ДНР, сообщил советник главы Республики Игорь Кимаковский. "(После освобождения села Шевченко – ред.) движение началось в сторону Удачного и Котлина. И, что интересно, с другой стороны - со стороны Мирнограда (или Димитрова) - там уже фактически идет разговор о том, что перерезали трассу Красноармейск – Константиновка", - сказал Кимаковский в эфире телеканала "Звезда". Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщало о том, что силы группировки российских войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в ряде районов населенных пунктов в ДНР, среди которых Димитров.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Красноармейск, Константиновка
ВС России перерезали трассу Красноармейск — Константиновка, заявили в ДНР
Кимаковский: российские военные перерезали трассу Красноармейск – Константиновка