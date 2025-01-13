Рейтинг@Mail.ru
ВС России перерезали трассу Красноармейск — Константиновка, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 13.01.2025 (обновлено: 23:01 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/dnr-1993553620.html
ВС России перерезали трассу Красноармейск — Константиновка, заявили в ДНР
ВС России перерезали трассу Красноармейск — Константиновка, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
ВС России перерезали трассу Красноармейск — Константиновка, заявили в ДНР
Российские войска перерезали для ВСУ трассу Красноармейск – Константиновка в районе Димитрова (украинское название – Мирноград) в ДНР, сообщил советник главы... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T22:58:00+03:00
2025-01-13T23:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
красноармейск
константиновка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_f7da26700f2d6bfd9f44ac6f0bff88f5.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Российские войска перерезали для ВСУ трассу Красноармейск – Константиновка в районе Димитрова (украинское название – Мирноград) в ДНР, сообщил советник главы Республики Игорь Кимаковский. "(После освобождения села Шевченко – ред.) движение началось в сторону Удачного и Котлина. И, что интересно, с другой стороны - со стороны Мирнограда (или Димитрова) - там уже фактически идет разговор о том, что перерезали трассу Красноармейск – Константиновка", - сказал Кимаковский в эфире телеканала "Звезда". Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщало о том, что силы группировки российских войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в ряде районов населенных пунктов в ДНР, среди которых Димитров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_269024a6b50fc9f21fc6322c44fc085d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, красноармейск, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Красноармейск, Константиновка
ВС России перерезали трассу Красноармейск — Константиновка, заявили в ДНР

Кимаковский: российские военные перерезали трассу Красноармейск – Константиновка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Российские войска перерезали для ВСУ трассу Красноармейск – Константиновка в районе Димитрова (украинское название – Мирноград) в ДНР, сообщил советник главы Республики Игорь Кимаковский.
"(После освобождения села Шевченко – ред.) движение началось в сторону Удачного и Котлина. И, что интересно, с другой стороны - со стороны Мирнограда (или Димитрова) - там уже фактически идет разговор о том, что перерезали трассу Красноармейск – Константиновка", - сказал Кимаковский в эфире телеканала "Звезда".
Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщало о том, что силы группировки российских войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в ряде районов населенных пунктов в ДНР, среди которых Димитров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКрасноармейскКонстантиновка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала