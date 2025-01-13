https://ria.ru/20250113/dnr-1993540739.html

В ДНР объявили авиационную опасность

В ДНР объявили авиационную опасность - РИА Новости, 13.01.2025

В ДНР объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена по всей территории ДНР, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства республики по вопросам... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T20:18:00+03:00

2025-01-13T20:18:00+03:00

2025-01-13T21:46:00+03:00

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена по всей территории ДНР, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины."Экстренное оповещение: ДНР - авиационная опасность", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, в Горловке, Курахово, Угледаре, Волновахе и Докучаевске объявлена ракетная опасность. Позже управление сообщило, что ракетная опасность также объявлена в городе Новогродовка и поселке Гродовка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность