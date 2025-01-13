https://ria.ru/20250113/detali-1993470393.html
Священник пояснил, могут ли гомосексуалисты поступать в семинарии РКЦ
Священник пояснил, могут ли гомосексуалисты поступать в семинарии РКЦ - РИА Новости, 13.01.2025
Священник пояснил, могут ли гомосексуалисты поступать в семинарии РКЦ
Распространяемая в СМИ информация о том, что представители ЛГБТ* теперь якобы могут поступать в семинарию и становиться священниками Римско-Католической церкви, РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:11:00+03:00
2025-01-13T14:11:00+03:00
2025-01-13T14:29:00+03:00
религия
россия
москва
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
религия
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Распространяемая в СМИ информация о том, что представители ЛГБТ* теперь якобы могут поступать в семинарию и становиться священниками Римско-Католической церкви, не верна, рассказал РИА Новости генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, комментируя решение Конференции итальянских епископов. Ранее ряд зарубежных и российских СМИ сообщили, что Конференция итальянских епископов (CIE) разрешила мужчинам-представителям ЛГБТ* поступать в семинарии при условии соблюдения ими обета безбрачия, обязательного для католического духовенства. Как уточнило агентство Рейтер, Ватикан якобы одобрил документ Конференции итальянских епископов, однако новые инструкции приняты с "испытательным сроком" в три года. В 2016 году папа Римский Франциск подписал документ, согласно которому Римско-Католическая церковь не может принимать в семинарии или рукополагать в сан людей, "практикующих гомосексуализм, проявляющих глубокие гомосексуальные наклонности или поддерживающих гей-культуру". "Из распространяемой в СМИ информации может создаться ложное впечатление, будто Католическая церковь изменила свое учение. На самом деле в этом документе — "Руководство и нормы для семинарий" — этой теме посвящен только один пункт из 120, и там вновь категорично повторяется, что в соответствии с учением Церкви не могут быть приняты в семинарию или рукоположены те, кто практикует гомосексуальные отношения, имеет глубоко укоренившиеся гомосексуальные наклонности, или поддерживает так называемую гей-культуру, поскольку это серьезно затрудняет правильные отношения с мужчинами и женщинами, что необходимо для служения священника", - сказал Горбунов. Также в документе, отметил он, сказано, что целью подготовки кандидата к священству "является способность жить в целомудрии, понимаемом как свобода от одержимости во всех сферах жизни, в том числе в сексуальной сфере". Представитель архиепархии подчеркнул, что "совершенно непонятно", как из этого сделали заключение, что представители ЛГБТ* смогут поступать в семинарию. "Несколько итальянских епископов уже опубликовали соответствующее опровержение", — сказал он. "Тот, кто хочет поступить в семинарию и стать священником, должен не только сам отказаться от любых сексуальных отношений, но и признавать, что однополые сексуальные отношения противоречат божественному закону и учению Церкви, то есть являются грехом. Поскольку единственные сексуальные отношения, которые не являются греховными, — это отношения между мужчиной и женщиной в браке, который Церковь признает таковым", — сказал Горбунов.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, религия
Религия, Россия, Москва, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Римско-католическая церковь, Религия
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Распространяемая в СМИ информация о том, что представители ЛГБТ* теперь якобы могут поступать в семинарию и становиться священниками Римско-Католической церкви, не верна, рассказал РИА Новости генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, комментируя решение Конференции итальянских епископов.
Ранее ряд зарубежных и российских СМИ сообщили, что Конференция итальянских епископов (CIE) разрешила мужчинам-представителям ЛГБТ* поступать в семинарии при условии соблюдения ими обета безбрачия, обязательного для католического духовенства. Как уточнило агентство Рейтер, Ватикан
якобы одобрил документ Конференции итальянских епископов, однако новые инструкции приняты с "испытательным сроком" в три года. В 2016 году папа Римский Франциск
подписал документ, согласно которому Римско-Католическая церковь
не может принимать в семинарии или рукополагать в сан людей, "практикующих гомосексуализм, проявляющих глубокие гомосексуальные наклонности или поддерживающих гей-культуру".
"Из распространяемой в СМИ информации может создаться ложное впечатление, будто Католическая церковь изменила свое учение. На самом деле в этом документе — "Руководство и нормы для семинарий" — этой теме посвящен только один пункт из 120, и там вновь категорично повторяется, что в соответствии с учением Церкви не могут быть приняты в семинарию или рукоположены те, кто практикует гомосексуальные отношения, имеет глубоко укоренившиеся гомосексуальные наклонности, или поддерживает так называемую гей-культуру, поскольку это серьезно затрудняет правильные отношения с мужчинами и женщинами, что необходимо для служения священника", - сказал Горбунов.
Также в документе, отметил он, сказано, что целью подготовки кандидата к священству "является способность жить в целомудрии, понимаемом как свобода от одержимости во всех сферах жизни, в том числе в сексуальной сфере".
Представитель архиепархии подчеркнул, что "совершенно непонятно", как из этого сделали заключение, что представители ЛГБТ* смогут поступать в семинарию. "Несколько итальянских епископов уже опубликовали соответствующее опровержение", — сказал он.
"Тот, кто хочет поступить в семинарию и стать священником, должен не только сам отказаться от любых сексуальных отношений, но и признавать, что однополые сексуальные отношения противоречат божественному закону и учению Церкви, то есть являются грехом. Поскольку единственные сексуальные отношения, которые не являются греховными, — это отношения между мужчиной и женщиной в браке, который Церковь признает таковым", — сказал Горбунов.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России